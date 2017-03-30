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30.03.2017
Евгений Федоров
«Команду «фас» дали, а отменить забыли»

Байнет отреагировал на новое задержание, которое совершило КГБ по делу о «массовых беспорядках».

Отец задержанного ранее Александра Зимницкого рассказал о том, что силовики нашли дома 25-летнего сотрудника Национального исторического музея.

Кто такой Александр Зимницкий, очередной задержанный по «делу боевиков»

– В пятницу он приехал домой, – рассказал TUT.BY Антон Зимницкий. – А потом ему позвонили, сказали, что у него в общежитии был обыск. Нашли какой-то пневматический автомат или пистолет, что-то такое детское у него было. Нашли оружие, но не боевое.

Также отец сообщил, что Александр сейчас находится в СИЗО КГБ – «для начала на трое суток».

Белорусские интернет-пользователи удивились, как мало нужно белорусским силовикам, чтобы принять человека за террориста.

«Хорошо, что пока ножи столовые не признали опасным оружием. Но ещё не вечер, как говорят», – пишут комментаторы talks.by.

«КГБ решило арестовать всех, у кого есть пневмат? Потом будут топоры?»

«Я так понимаю, тех, кто ходил в пейнтбол, рано или поздно всех посадят, да?»

«Для кагэбэшника даже палка в виде пистолета – это оружие...»

«Бегать и подтягиваться, похоже, никому нельзя, кроме ОМОНа? А то, что это получается – аспирант будет сильнее мальчика со щитом. Жесточайше запретить!»

«А где же все остальные задержанные? Что с ними? Где результаты экспертизы по оружию? Сколько экспертам нужно времени, чтобы отличить боевое от игрушек? Или уже скажите что-нибудь внятное или отпускайте людей!»

«Народец на Майдан провоцировали-провоцировали, а он ни в какую. Вот и приходится нашим доблестным органам развлекаться, как могут, бюджетные деньги отрабатывать. Так боятся, чтобы их оптимизация не коснулась!»

«По принципу – был бы человек, а статья УК найдется. Так вот работают наши защитники».

«Представляю, что скажут, если обыски пройдут у людей увлеченных историческими реконструкциями боев. Особенно у тех, которые выступают на стороне вермахта. Там и оружие и фашистская форма…»

«Ну закончился же День Неволи, отстаньте от людей. Нет, команду «фас» дали, а отменить забыли».

«А за бенгальские огни уголовку еще не дают?»

 
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