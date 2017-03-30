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30.03.2017
Подарок или оскорбление? Пинские воспитатели получили от профсоюза подарочный сертификат на 3 рубля

Подарок или оскорбление?

Воспитателям пинских детских садов подарили от профильного профсоюза подарочный сертификат на сумму в 3 рубля, который можно отоварить в магазине «Товары для женщин», пишет «Медиа-Полесье».

Фотография сертификата, которую разместили в одной из групп в соцсети ВКонтакте, у многих вызвала удивление из-за небольшой суммы. Многие посчитали, что лучше было вообще ничего не дарить, а сертификат на 3 рубля больше похож на оскорбление.

Журналисты «Медиа-Полесье» сходили в магазин «Товары для женщин» и посмотрели, что можно купить на 3 рубля.

Пакеты для мусора, резиновые перчатки, открывалки для бутылок, средство от накипи, сменные блоки для ароматизации унитаза

 
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