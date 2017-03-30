Дмитрий Растаев: «Умчи меня, мой «Боинг», в небеса из этой ямы луковой»

Известный блогер, журналист Дмитрий Растаев у себя в Facebook опубликовал грустное стихотворение о своих мечтах.

Меня слова высокие смешат.

Не верю я ни в родину, ни в бога.

Моя мечта - грин-карта США,

всё остальное - тлен и безнадёга.

Хоть сотню лет, хоть двести здесь борись,

не выборишь и доли здешней гнуси.

А в США всё будет зашибись -

как никогда не будет в Беларуси.

Бежит по нервам лёгкий ветерок,

весна в ребро пульсирует озоном.

Я так давно хочу сказать ей ОК,

в тугой ветровке стоя над Гудзоном,

в Центральном парке лавочку прижав,

дышать до дна всей музыкой Нью-Йорка -

когда good luck во всём, и crazy love,

и звёздной пыли розничная горка...

Пока мой лоб холодный как свинец

не оплела поповская бумага,

о, дайте, дайте мне в один конец

один билет - хотя бы до Чикаго.

Умчи меня, мой «Боинг», в небеса

из этой ямы луковой, засранской,

туда, где явью станут чудеса

моей мечты святой американской.

Я тоже пел и «Воля!», и «Ганьба!»,

но в этой яме праздник невозможен.

Веди, неси, бросай меня, судьба,

за семь морей, за тридевять таможен,

на Брайтон-бич тащи и Таймс-сквер,

к иным рассветам, в новый виноградник...

Гудбай навеки, пост-СССР,

мне слишком мал задрипанный твой ватник.