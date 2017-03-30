Дмитрий Растаев: «Умчи меня, мой «Боинг», в небеса из этой ямы луковой»

Известный блогер, журналист Дмитрий Растаев у себя в Facebook опубликовал грустное стихотворение о своих мечтах.
Меня слова высокие смешат.
Не верю я ни в родину, ни в бога.
Моя мечта - грин-карта США,
всё остальное - тлен и безнадёга.
Хоть сотню лет, хоть двести здесь борись,
не выборишь и доли здешней гнуси.
А в США всё будет зашибись -
как никогда не будет в Беларуси.
Бежит по нервам лёгкий ветерок,
весна в ребро пульсирует озоном.
Я так давно хочу сказать ей ОК,
в тугой ветровке стоя над Гудзоном,
в Центральном парке лавочку прижав,
дышать до дна всей музыкой Нью-Йорка -
когда good luck во всём, и crazy love,
и звёздной пыли розничная горка...
Пока мой лоб холодный как свинец
не оплела поповская бумага,
о, дайте, дайте мне в один конец
один билет - хотя бы до Чикаго.
Умчи меня, мой «Боинг», в небеса
из этой ямы луковой, засранской,
туда, где явью станут чудеса
моей мечты святой американской.
Я тоже пел и «Воля!», и «Ганьба!»,
но в этой яме праздник невозможен.
Веди, неси, бросай меня, судьба,
за семь морей, за тридевять таможен,
на Брайтон-бич тащи и Таймс-сквер,
к иным рассветам, в новый виноградник...
Гудбай навеки, пост-СССР,
мне слишком мал задрипанный твой ватник.