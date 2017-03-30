«Лукашенко был таким милым, таким, его картофелейшество, — и тут опять пошли ОМОНы, дубинки»

В передаче на «Эхо Москвы» российский публицист Александр Невзоров высказался по поводу акций, прошедших в Москве и Минске.

Предлагаем выдержи из этого интервью.

«Мало кто понимает, до какой степени важно было то, что случилось 26-го числа. Ведь то, что произошло, показало, до какой степени народ, по крайней мере, та его решающая часть, живет в абсолютном отрыве и в абсолютной внутренней конфронтации с Кремлем. А Кремль продолжает свое житие в царстве говорящих фиолетовых грибов, в совершенно параллельном мире, где милоновы и мизулины – это не персонажи каких-нибудь юмористических передач, которых можно показывать только после полуночи, чтобы дети не видели, а это вполне реальные облеченные властью и полномочиями разговорщики на больших экранах.

И вот то, что я видел, и то, что я наблюдал, и то, как мне удалось побеседовать, я понял, что всем выходцам на эти митинги глубоко безразлична политика. Случилась гораздо более интересная и страшная вещь. Им пофигу РПЦ, им пофигу Медведев с его дачами, им пофигу все. Просто случилось то, что и должно было случиться. Все люди современные и молодые понимают, что есть другой мир, понимают, что человечество за это время обзавелось множеством удивительных удобств и открытий. Право на абсолютную всемирность, право на исключительную свободу перемещения, дешевую свободу, право на очень хорошую медицину, на честные суды и на все остальное. И никаких причин, почему они должны быть всего этого лишены, эти люди не видят.

Поэтому возникает интересный диалог с режимом. Режим говорит: да, я архаичный и тупой; да, я обращен в прошлое; да, я буду служить давно ушедшим идеалам. На что люди говорят: хорошо, режим – иди на пенис. И все.

И вот эта вот краткость этой формулировки, когда на самом деле люди наконец ощутили, что режим мешает жить, это самое страшное. Я не знаю, каким гением надо быть, и что надо будет предпринять Кремлю, чтобы наладить правильную беседу с этими двумя процентами. Вот они сделали неверную ставку. Они ставили на свои 98% и упивались их покорностью. А договариваться надо не с 98-ю, 98 будут покорны по-любому кому угодно – марсианам, буддистам, Ким Чен Ыну – кому угодно будут покорны. Вот договариваться надо с двумя процентами.

Да, мы увидели, что пока первая реакция власти, возможно, от растерянности, была примитивной. Но дело-то не в реакции власти, это легко было предсказать. Посмотрите, да, вот каким дураком оказался Лукашенко в результате. Вроде он был таким, его картофелейшество, да? Таким милым, таким белорусским, таким… вроде склонным к вменяемости, а в решительный тяжелый момент – ну все, ну опять пошли ОМОНы, пошли дубинки.

Понятно, что эти ОМОНы буду подставлены и прокляты, понятно, что со временем от них отрекутся, и все для них персонально будет очень плохо, но от растерянности, от неумения вести себя в какой-то ситуации опять все пошло так, как надо: вот так, как надо им, но так, как не надо истории.

Поймите, ведь даже если все питекантропы, я говорю снова про милоновых, мизулиных, про всех, кто заседает в Государственной Думе, вот даже если все питекантропы соберутся и начнут плевать на бюстик Дарвина, все равно эволюция не прекратится и не остановится. Есть мир и есть вектор развития.