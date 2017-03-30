Что выторгует Кобяков у Медведева?

Помогут ли разгон демонстрантов и заверения Лукашенко в любви к Путину разрешить нефтегазовый конфликт?

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 30 марта в Москве встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. В повестке дня глав правительств «актуальные вопросы взаимодействия как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях».

Впрочем, можно смело предположить, что главным пунктом в этом обсуждении станет нефтегазовый конфликт, который стороны долгое время тщетно пытаются разрешить. И все же на этот раз фон, на котором происходят переговоры, несколько видоизменился: в Минске была жестко подавлена акция протеста, а риторика Александра Лукашенко сменилась с резкой критики на более благожелательную. В частности, на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном, Лукашенко заявил: «У нас с Путиным блестящие отношения. Блестящие».

Сможет ли все это как-то повлиять на российскую сторону, сделав ее более сговорчивой в волнующих официальный Минск вопросах и какие «пряники» привезет Кобяков из Москвы?

Маненок: Решение нефтегазового спора сегодня — не уровень премьеров, это уровень президентов

По мнению эксперта по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяны Манёнок, последние политические события никак не повлияют на переговоры с РФ в отношении поставок газа и нефти в Беларусь. Не следует ожидать и того, что предстоящая встреча Кобякова и Медведева приблизит финиш этих переговоров.

— Да, Медведев имеет, конечно же, определенные полномочия и влияние в части установления условий по поставкам энергоносителей в Беларусь, но сегодня последнее слово за Владимиром Путиным, — уверена эксперт. — Это не уровень премьеров, это уровень президентов.

Продолжение статьи читайте здесь.