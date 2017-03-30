8 разоблачающих фактов о гаремах

Узнав их, ты раздумаешь становиться султаном (даже если тебя очень уговаривают).

В гарем шли добровольно

Многие простолюдины продавали своих красивых дочерей в гарем. Черкешенки напевали своим маленьким дочкам колыбельную с такими словами: «Вот станешь ты женой султана, будешь усыпана бриллиантами...» При продаже родители подписывали документы об отказе от своих прав на дочь.

Если у купленной таким образом наложницы обнаруживались физические недостатки, плохие манеры или еще какие-нибудь дефекты, цена ее резко падала, и ее родители получали меньше денег, чем ожидали.

В гареме получали образование

Гарем походил на образовательный центр. Наложниц обучали грамоте, теологии, танцам, игре на музыкальных инструментах, этикету, красноречию и умению поддержать беседу. И уже среди прочих дисциплин было искусство доставлять наслаждение мужчине (как ты уже понял, эта дисциплина могла никогда не понадобиться).

Самым красивым рабыням, которых султан мог выбрать в жены, приходилось особенно тщательно заниматься: сохранившиеся письма султанских жен свидетельствуют об их высокой образованности. Получив статус жены, они основывали благотворительные учреждения и даже руководили строительством мечетей.

Секс с султаном был редкостью

Большинство наложниц проводило в гареме всю жизнь, даже не увидев своего повелителя. Несмотря на то, что мужскую силу султана придворные льстецы превозносили до небес (за это им и платили), он был всего лишь обычный мужчина и удовлетворить неисчислимые полки подопечных женщин не мог даже при сильном желании.

Случалось и такое, что султан вообще не имел интереса к противоположному полу. И тогда уже гарем целиком прозябал в вынужденном целибате.

Жизнь в гареме строго регламентировалась

В гареме была строгая иерархия и жесткая дисциплина. Наложницы ежедневно получали жалованье. О них хорошо заботились, но и строго наказывали за проступки.

Судя по списку должностей, гарем больше походил на бюрократическое учреждение: в нем были главы службы протокола гарема, хранительницы ключа от казны и хранительницы большой султановой печати, ответственные за винный погреб. В XVIII веке на «хозяйственных» должностях находилось 320 обитательниц гарема и лишь 15 рабынь официально числились фаворитками султана.

Секс по пятницам — только с женой!

Казенщина распространилась и на такую неформальную сторону, как секс. Конечно, султан мог развлекаться с кем угодно и когда угодно (опять же при соблюдении определенного церемониала и бюрократических формальностей), но только не в пятницу. Ночь с пятницы на субботу султаны были обязаны проводить только с одной из своих жен. Если падишах в течение трех пятниц подряд манкировал своими обязанностями, жена имела право обратиться в суд.

Поскольку у султана по закону могло быть от четырех до восьми жен, во избежание накладок одна из наложниц, подобно дежурной по этажу в советских гостиницах, вела «учетный журнал», где тщательно фиксировала все свидания падишаха со своими супругами.

Из гарема можно было уволиться

Наложница, на которую так и не пал выбор султана, после девяти лет службы в гареме имела право подать заявление об уходе по собственному желанию и покинуть гарем. Султан давал ей приданое, дом, помогал найти мужа и выдавал документ, подтверждавший ее статус свободного человека.

Не все пользовались этим правом, предпочитая безбедную жизнь в гареме сложностям жизни на свободе. А некоторые распутные наложницы, выйдя замуж, через некоторое время разводились со своими мужьями, объясняя это тем, что привыкли получать больше удовольствия в гареме от чернокожих евнухов.

Стандарты красоты гарема задавал султан

Вот, например, султан Ибрагим I (1640—1648) питал слабость к тучным женщинам. Невольниц, обладавших выдающимися размерами, разыскивали по всей империи и привозили в султанский гарем, где заставляли вести малоподвижный образ жизни и объедаться сладостями, чтобы они поправились еще сильнее.

Вес красавиц гарема Ибрагима варьировался в пределах 114—220 кг. Любимая наложница Ибрагима Шекер Пара («Сахарок») была внушительной дамой весом около 230 кг.

Гарем был госаппаратом

Гарем также был важным, хоть и неформальным, государственным органом. Известно, что иной раз обитательницы гарема имели такое сильное влияние на султанов, что даже вмешивались в государственные дела.

А период с 1550 по 1656 год и вовсе известен под названием «женский султанат»: в это время целая череда женщин оказывала большое влияние на государственные дела Османской империи. Период, правда, ознаменовался постепенным упадком государства, но, разумеется, это было просто совпадение.

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