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30.03.2017
Александр Обухович, Белгазета
Почему «вождь» – это путь в тупик

Перед выборами 2010г. часто приходилось слышать рассуждения о том, что если бы вдруг нашелся человек с опытом руководства (городом, областью, крупным предприятием) и конкретными заслугами, понятной и внятно изложенной программой действий и выдвинул бы свою кандидатуру, – за него, может быть, и проголосовали бы.

Короче, народу опять хочется вождя, «хозяина земли белорусской».

Казалось бы, самое простое решение. Однако на самом деле далеко не самое эффективное. Поскольку найти такого человека в существующих у нас условиях практически невозможно. Поскольку ситуация в стране, прежде всего, в экономике, очень сложная, и одному человеку ее разрешение заведомо не под силу.

Да, в истории бывают моменты, когда любой стране необходимо единство воли для преодоления того или иного кризиса. Но именно – моменты.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе всегда решает качество системы управления, а не гений и воля вождя. И эта система не может быть простой, поскольку экономика даже небольшой страны достаточно сложна, чтобы ей можно было управлять централизованно.

И в нашей истории был момент, в 1994-98гг., когда жесткая централизация власти позволила отстроить государство после раздрызга начала 90-х. Но «все наши недостатки являются продолжением наших достоинств»: чем дальше, тем больше жесткость системы и ее неадекватность требованиям времени стали тормозить развитие страны. Пока не вползли в нынешний системный кризис.

Уже вползли, и опять ищем вождя. Хотя в наших условиях его нет и быть не может: воспитанники власти отказаться от «белорусской модели» не в состоянии. Так называемая «оппозиция» готова соревноваться с властью разве что в популизме. А еще одной волны популизма, левого или правого – безразлично, страна точно не выдержит.

Хотя дело вовсе не в вожде – система не работает. Та самая система, которая должна готовить для руководства решения, их просчитывать. Нет ни такого аппарата, ни набора нужных компетенций, ни собранной и обработанной информации.

Стоит взглянуть на ситуацию с управлением нашей экономикой чуть с другой стороны. Сегодня существенные для развития экономики решения принимаются на трех уровнях: правительства, политического руководства и субъектов хозяйствования. Министерства, концерны, холдинги реально выступают лишь посредниками между предприятиями и правительством.

На всех трех уровнях – свои горизонты планирования и управления. Правительство (имеется в виду госаппарат), хоть и разрабатывает по требованию какие-то среднесрочные и долгосрочные планы, реально работает в горизонте год-два. И проблемы с наполнением бюджета для них безмерно важнее любых стратегических планов. Которыми они готовы в любой момент пожертвовать.

Политики в любой стране работают в горизонте от выборов до выборов. То есть – 5 лет. И перед выборами им жизненно важно раздать электорату какие-то «пряники». Доказать свою заботу об электорате. Мы это хорошо видели в 2010г.

Но ведь «пряники» политики раздают не из своего кармана, средства для них изымаются в реальном секторе. Считая такие расходы более важными, чем развитие экономики. А расходы такие большие, что наша экономика их не тянет. Что и доказал 2011г.

У субъектов хозяйствования горизонты планирования разные. Да, малые предприятия работают по имеющимся нишам, для них важно «здесь и сейчас». И прежде всего, наличие совокупного платежеспособного спроса в их секторе экономики. Но для предприятий покрупнее минимальный горизонт планирования – 10 лет: быстрее инвестиции в мало-мальски серьезное оборудование не окупятся. А работая на дешевом, но устаревшем оборудовании, с китайцами не поконкурируешь.

А ведь и для малых предприятий субподряд у более крупных – основной рынок сбыта. Проблемы у крупных предприятий сразу становятся и проблемами более мелких субподрядчиков.

Уже сегодня в США средний размер капитала малого предприятия – $ 426 тыс. Развитие малых предприятий нигде в мире не происходит за счет внутренних накоплений: либо приходит «бизнес-ангел», либо финансирование идет за счет кредитов банков. В т.ч. и проектного.

У нас нормальные отношения субъектов хозяйствования, правительства и политиков поставлены с ног на голову. Нормально, когда правительство озабочено обеспечением уровня совокупного спроса для национальных предприятий и текущие проблемы при надобности решает за счет кредитов. В любом случае сообразуясь с расходами в пределах запланированных доходов. Причем запланированных не «с потолка», как у нас, а с достаточной степенью надежности.

А вообще дело госаппарата – рациональное расходование бюджета. И только.

Нормально, когда политики не лезут в дела не то что субъектов хозяйствования, но и госаппарата, занимаясь принципиальными вопросами: долей национального дохода, направляемого на накопление, внешними условиями функционирования национальной экономики, структурой бюджета, проблемами внешнего финансирования и т.д. Опираясь не на «хотелки», а на расчеты аналитических центров.

Нормально, когда малыми предприятиями управляет собственник, а предприятиями покрупнее – профессиональный менеджер. Когда принадлежащий государству капитал точно так же работает на прибыль, как и частный.

А уж распределение этой прибыли – дело политиков: что – на развитие, что – в бюджет. Точно так же, как профессионалы должны управлять и госкапиталом в целом, обеспечивая при необходимости его межотраслевой перелив. Естественно, при регулярном внешнем аудите их деятельности.

Нормально, когда управляющий капиталом, собственным, акционерным или государственным – без разницы, опирается в работе на уверенность, что условия его работы при каждых следующих выборах существенно не изменятся, и политика государства, хотя бы в основных чертах, в ближайшие лет 10 будет предсказуема.

Нормально, когда любые расходы госсредств, что в бюджетных организациях, что  в предприятиях с госкапиталом, проходят внешний, независимый аудит. Когда все расходы госсредств публичны: конкуренты завышения цен не допустят.

Но такая перестройка управления в нашей волюнтаристской «белорусской модели», да еще и при активном саботаже чиновников, у которых отберут кормушку, пока малореальна. А значит – кризис нас не покинет.

 
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