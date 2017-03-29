Лукашенко прилетел в Ашхабад без Коли?

На видео встречи главы Беларуси в столице Туркменистана не видно младшего сына Николая Лукашенко.

Самолет Александра Лукашенко приземлился в международном аэропорту Ашхабада, сообщает БЕЛТА.

У трапа самолета его встретил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Дети в национальных туркменских костюмах преподнесли белорусскому президенту хлеб-соль и цветы.

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