Лукашенко прилетел в Ашхабад без Коли?
На видео встречи главы Беларуси в столице Туркменистана не видно младшего сына Николая Лукашенко.
Самолет Александра Лукашенко приземлился в международном аэропорту Ашхабада, сообщает БЕЛТА.
У трапа самолета его встретил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.
Дети в национальных туркменских костюмах преподнесли белорусскому президенту хлеб-соль и цветы.
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