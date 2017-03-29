«Настоящее время»: В Беларуси арестованный журналист объявил голодовку

В Луцке обстреляли консульство Польши – основные версии следствия и заявления дипломатов. В Петербурге дальнобойщики взяли под охрану семью арестованного лидера Объединения перевозчиков. Британия начала процесс выхода из ЕС.

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