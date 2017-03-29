Лауреаты премии «Ника» — о политзаключенных и протестах 26 марта

В ночь на 29 марта в Москве в тридцатый раз вручили кинопремию «Ника». Многие лауреаты, выходя на сцену, обращали внимание на ситуацию с политзаключенными и — прямо или косвенно — упоминали о митингах, прошедших 26 марта по всей стране. По телевидению речи лауреатов пока не показали. «Медуза» послушала, что говорили обладатели «Ники», и расшифровала те выступления, которые были посвящены политике.

Виталий Манский

Режиссер-документалист; лауреат премии в номинации «Лучший неигровой фильм» за картину «В лучах солнца»

Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA

Меня часто спрашивают — я все-таки был в Северной Корее, — похожи ли они на нас, на Россию сегодняшнюю? И я отвечаю: нет, не похожи. И вижу, как елей растекается у вопрошающего: ну все нормально, мы не такие. Да, действительно в Северной Корее абсолютно нет свободы, абсолютно нет смысла жизни. Это самый жестокий и беспощадный — даже не эксперимент, а какое-то преступление перед человечеством. Да, мы еще не такие. Но им в Северной Корее такая страна досталась, они родились в ней, приняли ее такой. Они ее не могут изменить, а мы-то, друзья мои, нашу страну сами просрали, понимаете? Мы, никто за нас этого не делал, и поэтому, конечно, мы не такие, как в Северной Корее. Мы значительно хуже. Спасибо!

Алексей Красовский

Режиссер; лауреат премии в номинации «Открытие года» за фильм «Коллектор»

Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA

Алексей Красовский: Если позволите, можно короткую игру провести? Прямо совсем чуть-чуть. Короткую небольшую игру.

Юлий Гусман (ведущий): Игру?

Алексей Красовский: Да, такую маленькую.

Юлий Гусман: Игру?

Алексей Красовский: Эксперимент просто. Это математически просто очень интересно. Можно попросить, только не бойтесь, пожалуйста, тех, кто сегодня родился, поднять руки. Есть такие здесь, у кого день рождения сегодня? Я не буду напрашиваться на день рождения. Митта? Отлично. Неужели нет никого еще? О! Двое. Так. А завтра? Завтра у нас 29 марта. Есть такие, кто родился завтра? Сейчас, секунду. Есть. Первого апреля есть, кто родился? Отлично. Видите, вас очень много, да. И вас очень много, помимо кино, объединяет. Я к чему это все. 26 марта, не надо поднимать руки, за нашу и вашу свободу вышло большое количество людей на митинг, как вы знаете, и…

Аплодисменты.

Подождите, пожалуйста. И они вышли просто потому, что у них было немножко другое мнение в отличие от министерств и ведомств. И больше тысячи людей были задержаны. Это в два раза примерно больше, чем здесь сидит людей в зале. Представляете, да? И многие из этих людей уже получили сроки.

Я сейчас коротко, простите. От 5 до 25 суток. Кому-то, возможно, эти сроки продлят, и они встретят, как вы понимаете, свой день рождения не у себя дома. И мне бы очень хотелось, пользуясь вот этим, извините, моментом, попросить вас, дорогие коллеги, ветераны, уважаемые, авторитетные люди, использовать свою власть над умами, над чувствами людей для того, чтобы что-то изменить в судьбе этих людей, потому что это наши с вами зрители. И я хочу, чтобы что-то, наконец, и в их, и в нашей жизни изменилось. Теперь спасибо большое.

Александр Сокуров

Режиссер; лауреат премии имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство»

Марк Захаров и Александр Сокуров. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA

Перед выступлением Сокурова режиссер Марк Захаров, вручавший премию, сказал: «Я счастлив участвовать в юбилейной церемонии, счастлив делать это под руководством Юлия Гусмана и я счастлив, что здесь, с этой сцены, прозвучали слова Алексея Красовского о некоторых наших болевых [точках] и тяжелых проблемах нашей сегодняшней жизни. Спасибо!

Речь Александра Сокурова тут.

Елена Коренева и Юлия Ауг

Актрисы; обладательницы премии в номинации «Лучшая актриса второго плана». Юлия Ауг — за фильм Кирилла Серебренникова «Ученик», Елена Коренева — за фильм Владимира Мирзоева «Ее звали Муму».

Елена Коренева: Добрый вечер! Я рада, что нас двое, что я попала на эту сцену. Света Брагарник, низкий поклон (актриса Светлана Брагарник была номинантом на премию — прим. «Медузы»).

Коренева и Ауг кланяются.

Наташка Негода, привет! Спасибо за поддержку, Маленькая Вера!

Юлия Ауг: Я хочу большое спасибо сказать академикам, которые оценили мою работу. Я хочу большое спасибо сказать Кириллу, который верит в меня. Если я буду называть поименно всех тех, кому я благодарна, этот вечер не закончится никогда, а я благодарна всем, кто работал над нашим фильмом. Я благодарна своей маме, я благодарна своей дочери, а еще я невероятно благодарна продюсерам. Потому что этот фильм сделан независимой студией «Hype Film», то есть без поддержки государства.

Крики одобрения в зале.

Илья Стюарт, спасибо тебе большое.

Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA

Елена Коренева: Очень коротко. Я хочу сказать, что фильм Володи Мирзоева «Ее звали Муму» делала вся его семья. Его жена Катя работала продюсером, дочка Настя была помрежем, фильм снят на деньги не государства, а путем краудфандинга (на самом деле деньги были получены от продюсеров — прим. «Медузы»), в нем снялась замечательная актриса, очень талантливая, Ира Вилкова. И так как я играла мать оппозиционера, я хочу сказать два слова.

Смотрит в сторону Юлия Гусмана. Смех в зале.

Я говорю это для себя, вы все знаете, что я хочу сказать. У нас список политзаключенных насчитывает где-то в районе ста человек. Он, возможно, будет пополняться, я назову три имени: Олег Сенцов, наш коллега, украинский режиссер, который получил паспорт российского гражданина против своего желания и был здесь осужден на двадцать лет и отбывает срок в Якутии.

Сергей Мохнаткин, пожилой человек, с переломом спины, который впервые вышел на площадь 31 числа какого-то месяца, он защитил женщину от побоев полицейского и так он попал в автозак. Это было начало его долгого, тюремного, к сожалению, пути.

Третий человек — это брат Алексея Навального, Олег Навальный, который сидит в одиночке, по повторному УДО не получил свободу из-за одиннадцати не погашенных нарушений. Одно из них — типичное, он снял верхнюю куртку или кофту, занимаясь зарядкой в камере. Я повторяю, что я говорю это больше для себя. И мы не можем им помочь, но мы должны знать, как это происходит. Я всех номинантов люблю и уважаю. Всем успеха!