Задерживают «для выяснения», а осуждают «за неподчинение»

Как «выяснение лиц» переросло в две статьи КоАП?

26 марта, после акции на Октябрьской площади, Еврорадио замечает людей в штатском, они «ведут» группу парней в направлении Немиги. Мы запускаем стрим и следим за развитием событий в прямом эфире. На площади Свободы молодые люди сами замечают преследование и пытаются спрятаться в улочках верхнего города. Но неудачно. Около моста через Свислочь, где улица Немига переходит в улицу Богдановича, их задерживают представители милиции в форме. На следующий день ребят судят, один из них, Роман, публикует протоколы на своей странице в социальной сети.

На фото Роман, один из задержанных на Немиге. Фото svaboda.org

«Два липовых обвинения: статья 17.1 (хулиганство, мол, размахивал руками, ругался и так далее в 12.30 по площади Октябрьская, 1), ― пишет Роман. ― И статья 23.4 (сопротивление при аресте или как-то так, мол, отбивался руками, садился на землю, хватался за обмундирование сотрудников, также в 12.30, по тому же адресу), из понятых ― только сотрудники ОМОН и милиции».

Еврорадио пересмотрело видео и нашло как минимум три несовпадения с тем, что происходило на самом деле и тем, что прописано в протоколе.

Время реальное и протокольное:

По фото протоколов, все противоправные действия Роман с друзьями совершили в 12:30. Будем считать это время примерным. Кто там точно до минуты следит, правда? Но странность в том, что прямая трансляция Еврорадио начинается в 13:45. И в этот момент ребята идут по Площади Свободы. То есть они ещё не арестованы. Через 12 минут на видео видно, что к молодым людям подходит милиционер, обнимает двоих парней за плечи и говорит: «Пройдёмте!». Происходит это в 13:57. Если считать, что задержание начинается именно с этого момента, то несовпадение с протоколом ― 1 час 27 минут. Как же так можно было ошибиться?

Места задержания в протоколе и на видео:

В протоколе написано, что парней задержали по адресу площадь Октябрьская, 1. Это здание Дворца Республики. Всё логично, ведь первые задержания произошли именно там и примерно в 12:30, как прописано в протоколе. Далее ОМОН отодвинул протестующих к магазину «Центральный», где также произошло несколько задержаний. А это уже другой адрес ― проспект Независимости, 23. Но, как мы уже упоминали, когда акция закончилась, ребята начали двигаться в сторону Немиги. На площади Свободы Еврорадио начало стрим, и до задержания он не прерывался. Пытаясь оторваться от людей в штатском, Роман и его друзья спустились по улице Зыбицкой к мосту через Свислочь. Там, рядом с остановкой общественного транспорта, котрый движется в сторону улицы Богдановича, их и задерживают. То есть адрес задержания таков: улица Зыбикая, 27. Между реальным местом задержания и прописанным в протоколе ― около 650 метров. Как же так можно было ошибиться?

Протокол за неповиновение законному распоряжению должностного лица:

Одно из обвинений, выдвинутых Роману и его друзьям, ― Статья 23.4. КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении ими служебных полномочий». Согласно объяснениям свидетелей (сотрудников МВД), Роман с друзьями «отбивался руками от правоохранителей, садился на землю, хватался за обмундирование». Обращаемся к еврорадийному видео. Ругани, криков, препирательства, тягания за обмундирование ― ничего этого нет. Ребята спрашивают: «Скажите, я задержан?» и «На каких основаниях?».

Ответ на вопрос даёт сотрудник в штатском: «Для выяснения личностей». Так, как же «выяснение лиц» переросло в две статьи КоАП?

Как же так можно было ошибиться?

После задержания ребят отводят к автозаку и пересаживают к другим задержанным во время акции. Пару часов всех держат «на растяжке». После чего снимают отпечатки пальцев, и до утра ― на Окрестина. Отсюда следует, что протоколы составляли на всех одинаковые, особо не разбираясь, кто что и где делал. Свидетелями на судах выступали одни и те же милиционеры с одинаковыми показаниями. Как пишет Роман, «протоколы у всех задержанных одинаковые слово в слово».

Роману дают штраф в 40 базовых (920 рублей), но он собирается обжаловать постановление с помощью видео Еврорадио.