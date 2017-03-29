Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Задерживают «для выяснения», а осуждают «за неподчинение»
Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию по литературе
Организаторы «Евровидения» пригрозили Украине отстранением от конкурса
Кто из белорусских бизнесменов сделал ставку на искусственный интеллект?
Лукашенко и Путин встретятся 3 апреля
О новом сроке Бондаренко: «Это пример мести»
Мексиканца-богача оправдали в деле об изнасиловании: он не получил удовольствия
Пасля вызвалення «дзяўчыну са сцягам» зноў адвезлі на псіхіятрычную экспертызу
Доллар потянулся вверх
Судят убийцу почтальона Вали: «Бросила девушку в погреб и занялась домашними делами»
Смогут ли минские чиновники вытащить регионы из кризиса?
Всемирный банк обсуждает с Беларусью девять программ на миллиард. Лукашенко поблагодарил
Под Могилевом муж зарезал жену, а потом повесился
Возбуждено уголовное дело за «повешенного» городового
27-ы затрыманы ў справе «Белага легіёну» — 25-гадовы гiсторык
В пятницу ночью местами ожидается до -7°С
Данкверт рассказал белорусской прокуратуре про биологическую угрозу
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Зато теперь их фамилии на слуху». 7 фото о чести и позоре во время массовых судов
4 цитаты Лукашенко во вторник, которые не стыкуются с делами
«Моральные качества у них на низком уровне, сила воли отсутствует»
Фотожабы: «Вот подлинные кадры поздравления старика ОМОНом с хорошим весенним днем»
Студентка с фото объяснила, почему при задержании спокойно шла в автозак
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Конец супергероя
«Тунеядский» сбор против новеньких шлемов. Оно того стоило?
«Не знаю, как дрессируют омоновцев, чем их накачивают, но это страшное зрелище»
Калинкина: «Люди в Беларуси выходят на акции протеста именно для того, чтобы Майдан не случился»
АМАПавец: «Крычалі «Жыве Беларусь», а яны — «Жыве, жыве», як нацысты»
Ахеджакова: «Если я слышу где-то, что это случилось в Бобруйске — как будто у меня на родине»
«Зачищаем всех, не стесняемся». Милиция против пожилых белорусов
«И тут меня понесли»
Статкевич: «Посадили во внедорожник «Лексус», натянули шапку на глаза и повезли»
Хапун в Бобруйске: «Где моя мама?» – «Подойдите к тем машинам»
Лукашенко: «Встает вопрос: чего в этой системе не хватает?»
Объявил голодовку журналист, которому дали сутки, несмотря на видеодоказательство
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
СМИ раскопали любопытные факты о «легионере», показавшем КГБ схрон с оружием
День воли в Минске: водометы, массовые задержания, зачистка «Вясны». Как это было
Без вины виноватый
«Мы снова участвовали в массовке экранизации Джорджа Оруэлла»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
А они, оказывается, еще те няшки
Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея
Омоновцы, которые пришли свидетельствовать на суде
Разгон и задержания Дня Воли-2017, снятые дроном
Фотофакт. Британского журналиста били по лицу и заставляли делать «ласточку»
Клаусон, но не Санта!
Улыбающийся омоновец
70-летняя Нина Багинская вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ
Скандалы
29.03.2017
Илья Малиновский, Еврорадио
Задерживают «для выяснения», а осуждают «за неподчинение»

Как «выяснение лиц» переросло в две статьи КоАП?

26 марта, после акции на Октябрьской площади, Еврорадио замечает людей в штатском, они «ведут» группу парней в направлении Немиги. Мы запускаем стрим и следим за развитием событий в прямом эфире. На площади Свободы молодые люди сами замечают преследование и пытаются спрятаться в улочках верхнего города. Но неудачно. Около моста через Свислочь, где улица Немига переходит в улицу Богдановича, их задерживают представители милиции в форме. На следующий день ребят судят, один из них, Роман, публикует протоколы на своей странице в социальной сети.

На фото Роман, один из задержанных на Немиге. Фото svaboda.org

«Два липовых обвинения: статья 17.1 (хулиганство, мол, размахивал руками, ругался и так далее в 12.30 по площади Октябрьская, 1), ― пишет Роман. ― И статья 23.4 (сопротивление при аресте или как-то так, мол, отбивался руками, садился на землю, хватался за обмундирование сотрудников, также в 12.30, по тому же адресу), из понятых ― только сотрудники ОМОН и милиции».

Еврорадио пересмотрело видео и нашло как минимум три несовпадения с тем, что происходило на самом деле и тем, что прописано в протоколе.

Время реальное и протокольное:

По фото протоколов, все противоправные действия Роман с друзьями совершили в 12:30. Будем считать это время примерным. Кто там точно до минуты следит, правда? Но странность в том, что прямая трансляция Еврорадио начинается в 13:45. И в этот момент ребята идут по Площади Свободы. То есть они ещё не арестованы. Через 12 минут на видео видно, что к молодым людям подходит милиционер, обнимает двоих парней за плечи и говорит: «Пройдёмте!». Происходит это в 13:57. Если считать, что задержание начинается именно с этого момента, то несовпадение с протоколом ― 1 час 27 минут. Как же так можно было ошибиться?

Места задержания в протоколе и на видео:

В протоколе написано, что парней задержали по адресу площадь Октябрьская, 1. Это здание Дворца Республики. Всё логично, ведь первые задержания произошли именно там и примерно в 12:30, как прописано в протоколе. Далее ОМОН отодвинул протестующих к магазину «Центральный», где также произошло несколько задержаний. А это уже другой адрес ― проспект Независимости, 23. Но, как мы уже упоминали, когда акция закончилась, ребята начали двигаться в сторону Немиги. На площади Свободы Еврорадио начало стрим, и до задержания он не прерывался. Пытаясь оторваться от людей в штатском, Роман и его друзья спустились по улице Зыбицкой к мосту через Свислочь. Там, рядом с остановкой общественного транспорта, котрый движется в сторону улицы Богдановича, их и задерживают. То есть адрес задержания таков: улица Зыбикая, 27. Между реальным местом задержания и прописанным в протоколе ― около 650 метров. Как же так можно было ошибиться?

Протокол за неповиновение законному распоряжению должностного лица:

Одно из обвинений, выдвинутых Роману и его друзьям, ― Статья 23.4. КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении ими служебных полномочий». Согласно объяснениям свидетелей (сотрудников МВД), Роман с друзьями «отбивался руками от правоохранителей, садился на землю, хватался за обмундирование». Обращаемся к еврорадийному видео. Ругани, криков, препирательства, тягания за обмундирование ― ничего этого нет. Ребята спрашивают: «Скажите, я задержан?» и «На каких основаниях?».

Ответ на вопрос даёт сотрудник в штатском: «Для выяснения личностей». Так, как же «выяснение лиц» переросло в две статьи КоАП?

Как же так можно было ошибиться?

После задержания ребят отводят к автозаку и пересаживают к другим задержанным во время акции. Пару часов всех держат «на растяжке». После чего снимают отпечатки пальцев, и до утра ― на Окрестина. Отсюда следует, что протоколы составляли на всех одинаковые, особо не разбираясь, кто что и где делал. Свидетелями на судах выступали одни и те же милиционеры с одинаковыми показаниями. Как пишет Роман, «протоколы у всех задержанных одинаковые слово в слово».

Роману дают штраф в 40 базовых (920 рублей), но он собирается обжаловать постановление с помощью видео Еврорадио.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
У кого в Беларуси дела идут хорошо. Или плохо
Сокуров: За руки и за ноги хватали школьниц, тащили куда-то
«При помощи безумного Декрета о тунеядцах чиновники и силовики становятся баринами»
«Никто не собирался бить стекла или опрокидывать машины ― с чем боролись силовики?»
«В такие моменты возникает солидарность диктаторов»
4 цитаты Лукашенко во вторник, которые не стыкуются с делами
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY