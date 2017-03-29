Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию по литературе

Американский музыкант и поэт Боб Дилан наконец согласился принять Нобелевскую премию по литературе.

Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на Шведскую академию.

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В октябре 2016 года Дилан был удостоен самой престижной литературной награды, но так и не получил ее. Кроме того, он не выступил с нобелевской лекцией. Без нее Дилан не может получить 8 миллионов шведских крон (910 тысяч долларов).

В ближайшие выходные Дилан приедет в Стокгольм с концертами, поэтому сможет встретиться с представителями Шведской академии. Правда, лекцию лауреат Нобелевской премии читать не будет. Ожидается, что он пришлет ее запись.

«У меня не было времени спросить себя: «А мои песни — это литература?»