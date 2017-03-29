Организаторы «Евровидения» пригрозили Украине отстранением от конкурса

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что если в течение следующих недель не будет найдено решение по участию России в конкурсе, Украина может быть временно отстранена от «Евровидения».

Такое заявление Делтенре сделала в интервью швейцарскому изданию Blick.

«Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо», — заявила она, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры с украинским премьером Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко по поиску «оптимального решения».

​— Я глубоко сожалею, что «Евровидение» используют для политических игр, — заявила Делтенре.

— Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их, а не настраивать их друг против друга, — добавила она.

Заявления гендиректора Европейского вещательного союза, который является организатором песенного конкурса «Евровидения», звучат на фоне решения властей Украины запретить въезд в страну Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе. Решение внести Самойлову в «стоп-лист» для посещения Украины Киев обосновал тем, что певица выступала на фестивале в Крыму. Это было в 2015 году, после того, как Россия приняла решение о присоединении Крыма.

В связи со сложившейся ситуацией EBU ранее предложил устроить дистанционное участие Самойловой в конкурсе — транслировать ее выступление во время конкурса по спутнику. Однако «Первый канал», которому было сделано такое предложение, отверг его. Киев, комментируя предложение EBU, заявил, что вариант с видеотрансляцией выступления Самойловой также станет нарушением украинских законов.

На прошлой неделе вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко говорил, что страна готова принять всех участников конкурса, в том числе и от России, но только того, кто не замечен в нарушении украинского законодательства.