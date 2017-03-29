Кто из белорусских бизнесменов сделал ставку на искусственный интеллект?

Авторитетный исследовательский ресурс CBіnsight подсчитал, что инвесторы уже вложили 3,4 млрд долларов в технологии дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). Белорусский бизнес активно участвует в формировании нового сегмента мировой экономики.

В перечень 110 стартапов AR/VR, составленный экспертами CBinsight, вошел белорусский проект Banuba.

Компания Banuba Development была создана в 2016 году Вадимом Нехаем. Она занимается разработкой мобильных приложений на основе технологий дополненной реальности. В основе лежат нейронные сети, способные распознавать лица и эмоции. Затем распознанные объекты можно модифицировать с помощью специальных видеофильтров.

Офис разработки Banuba расположен в Минске. В нем работает более 30 высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Banuba является обладателем нескольких патентных заявок в США.

В начале 2017 года стартап привлек инвестиции под запуск приложения: 5 млн долларов вложили фонды VP Capital и Larnabel Enterprises. Первый из них создал белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня, второй принадлежит Гуцериевым — самой богатой семье в России. Ожидается, что приложение будет готово в первой половине 2017 года.

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