Кто такой Александр Зимницкий, очередной задержанный по «делу боевиков»

Александр Зимницкий стал 27-м задержанным по так называемому «делу боевиков». 28 марта родные потеряли с ним связь. Позже стало известно, что он задержан, обвинения ему не предъявлены.

Фото предоставлено однокурсниками Александра Зимницкого

Историк, сотрудник музея

Александр Зимницкий ― выпускник истфака БГУ, научный сотрудник Национального исторического музея. На работе очень удивились, когда услышали такую новость от Еврорадио:

«Он ещё вчера был на работе, нас никто об этом не информировал».

Фота предоставлено однокурсниками Александра Зимницкого

Очередной фигурант дела «о подготовке массовых беспорядков» родом из Докшицкого района, села Глинное. По словам матери, Александр с детства интересовался историей и книгами. Поэтому и поступил на исторический факультет.

Староста группы

Александр Зимницкий учился на белорусскоязычном потоке исторического факультета, был старостой группы. Принимал участие в университетских мероприятиях, выступал на концертах, хорошо учился. После учебы получил распределение в Национальный исторический музей.

Аспирант Института высшей школы

Параллельно Александр учится в аспирантуре Республиканского института высшей школы.

«У него способности к научной работе. С этой точки зрения он нас вполне устраивал. Он выполнял индивидуальный план, имел хорошие отзывы от своего научного руководителя. Его научная тема ― начало государственности, дружинный тип управления древних князей», ― описывают Александра Зимницкого на кафедре историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы.

Остаётся неясным, как 25-летний историк может быть связан с «Белым легионом», так как эта организация прекратила своё существование, когда он ещё учился в младшей школе. При обыске у Александра был изъят пневматический пистолет.

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