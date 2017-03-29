Лукашенко и Путин встретятся 3 апреля

Встречу анонсировал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в среду на открытии выставки «Белтекслегпром-2017. Весна».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Семашко, Лукашенко и Путин обсудят работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС.

Владимир Семашко заявил, что Россия остается основным торговым рынком для Беларуси.

- Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в Евразийский экономический союз. Мы вступали ради создания единого рынка внутри союза и равных условий хозяйствования в разных сферах, в том числе в энергетике, - отметил вице-премьер.

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