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Комментарии
29.03.2017
О новом сроке Бондаренко: «Это пример мести»

Один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев у себя в Facebook – о суде, который был в центре внимания многих правозащитников.

«Сегодня судят моего друга, Андрея Бондаренко. Это пример мести правоохранительной системы человеку, который делал все, чтобы защитить тех, кто попал в тюрьму.

Многие, кто выходит из тюрьмы, говорят, что шокированы бесправием и беззаконием, которое там творится. Они обещают заняться этим, но со временем эмоции притупляются, и затягивает суета свет.

На правозащитника Андрея Бондаренко заведено новое уголовное дело

Андрей не просто вышел из тюрьмы. Он добился своего полного оправдания Верховным судом и материального возмещения ему ущерба. Звучит уникально для Беларуси. Казалось бы, живи по полной и забудь о прошлом. Но он не забыл. Основал организацию и делал всё, чтобы та жесть, которая творится в тюрьмах, стала известна обществу. Он не купился на вкусные обеды и осмотр ремонта, а кидался в гущу проблем, где главным было - отношение к людям. Да, преступникам, но людям. Тайно и явно, он пытался им помочь. Я знаю, что ему угрожали, много раз предлагали сделку, но нет. Упрямый.

Фото Татьяна Ревяко, Facebook

В итоге, система ответила новым сроком, его организацию превратили в фейк, рапортующий об успехах пенитенциарной системы, и теперь хотят добавить ещё 2 года!

Что же он натворил такого? 2 года, не шутка. Сильно избил кого-то, может украл ценные вещи? Нет. "Лежал на кровати, назвал себя с опозданием... " и так далее в том же духе.

Андрей, без всякого сомнения, страдает из-за своей принципиальности. Он достойный человек, выдержит. Но и мы можем ему помочь.

Напишите пару слов поддержки, расскажите про акции, про жизнь. Не переживайте, что не знаете его лично. Ему будет приятно.

212011 Могилев , ул Крупской 99а, СТ-4, к 83».

 
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