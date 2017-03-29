Слишком красивый для тебя. Звучит глупо, нет?

«Не, он слишком красивый», – говорит приятельница. Это она листает профили мужчин в Tinder.

«А ты что, не слишком красивая?», – удивляюсь я.

Женщины побаиваются красивых мужчин. Ухоженных мужчин. «Слишком» стильных мужчин. Мужчин, которым нечего компенсировать.

Есть мужчины «интересные», а есть – «красивые». Интересный – это не маленький, не толстенький, не лысенький (с прядью поперек проплешины). Но и не красавец-пижон.

Если пижон – значит, он уже и от собственной внешности получает удовольствие, значит, он сам – «украшение». То есть женская красота не будет для него алтарем, на который он будет носить дары и жертвы.

Это клише, да. Как ни странно, но женщина все еще хочет быть подарком, трофеем. А как можно быть подарком тому, у кого «все есть»? Женщина уверена, что ее красота – это как бы качество мужчины. Он себе за ее счет прибавляет. А если прибавлять нечего? Если он сам чудо как хорош и знает, какой цвет самый актуальный в этом сезоне? И вот здесь у женщин – ступор.

Мол, с такими не работают понятные фокусы. Ведь с таким девушки хотят заниматься сексом не потому, что он «добытчик» и «стена», а потому, что они хотят заниматься с ним сексом. Он популярен. За него придется «бороться». Каждый день, каждый час.

История любви на равных женщинам не понятна. Ты любишь, он любит. Вроде звучит отлично. Но вот он, женский страх, – в глубине души почти каждая уверенна, что для надежности мужчина должен любить и ценить больше. А ты как бы делаешь ему одолжение.

«А мне всегда кажется, что это я «слишком красивая», — отвечаю я подруге. — «Не важно, правда это или нет, но мне все равно так кажется».

Поэтому я люблю красивых мужчин. Модно одетых. Которые знают, какой цвет – самый самый в этом сезоне. У которых шарфов больше, чем у меня (всегда можно взять поносить – еще один бонус).

Я не комплексую, если все официантки, все знакомые и просто девушки на улице цепенеют, глядя на моего мужчину. Не могу сказать, что это мне льстит – мне тут важно, что я сама чувствую, глядя на него.

Я знаю, что многие женщины переживают из-за такого, но мне это кажется странным – ведь главное быть уверенной в себе, а не в мужчине. И как-то уныло встречаться с мужчиной лишь потому, что он недостаточно привлекателен. Звучит глупо, нет?

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