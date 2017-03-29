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29.03.2017
Snob.ru
Мексиканца-богача оправдали в деле об изнасиловании: он не получил удовольствия

Суд прибрежного мексиканского штата Веракрус оправдал 21-летнего Диего Круза, выходца из богатой семьи, которого обвиняли в похищении и изнасиловании 17-летней девушки.

Вместе с тремя другими молодыми людьми из богатых семей Круз силой посадил в машину свою 17-летнюю одноклассницу из элитной школы. Девушка возвращалась с новогодней вечеринки 1 января 2015 года.

Несмотря на то, что Круз трогал грудь жертвы и насиловал ее пальцами, суд признал его невиновным. Судья решил, что молодой человек действовал без «плотских намерений» и не получил удовольствия, а, значит, это было не изнасилование.

Также суд отказался признать жертву беспомощной, хотя четверо молодых людей удерживали ее силой. Двое из трех друзей Круза тоже изнасиловали девушку.

Сам Круз скрывался в Испании, но его поймали и экстрадировали в Мексику. Освобождение богатого юноши вызвало протесты среди правозащитников и негодование мексиканцев.

 
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