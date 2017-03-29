Судят убийцу почтальона Вали: «Бросила девушку в погреб и занялась домашними делами»

В Петрикове суд Гомельской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жительницы Копаткевичей 42-летней Елены Тереня.

Женщина обвиняется сразу по двум статьям — в убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений местного сельского почтальона и в разбое.

Прошло уже полгода, а родственники погибшей Валентины Сорочик до сих пор не могут прийти в себя. Мать Валентины на заседание не пришла — говорят, женщина находится в тяжелом психологическом состоянии.

Валентину в Копаткевичах знали все. Пять лет назад она устроилась на почту. Работа нравилась, с людьми ладила. Жизнерадостной, позитивной, готовой прийти на помощь любому — именно такой запомнили девушку односельчане.

Родственники Валентины Сорочик

14 октября после обеда Валентина ушла из Копаткевичского узла почтовой связи разносить корреспонденцию и пенсии и пропала. Телефон девушки сначала не отвечал, а затем и вовсе стал недоступен.

Родственники и коллеги забили тревогу — никогда их Валя не пропадала надолго, а если и задерживалась где-то, то всегда об этом предупреждала. Вскоре к поискам пропавшей девушки подключились односельчане и милиция. Нашли почтальонку на следующий день в погребе одного из частных домов на окраине поселка. Сначала в сарае на территории двора обнаружили желтый «Аист», на котором передвигалась Валентина, затем в мусорном ведре на улице — ее разломанный на три части телефон, а позже и тело девушки.

Под подозрение попала хозяйка дома — Елена Тереня. Через несколько часов она во всем призналась.

Шокирующим в этой истории для многих было то, как женщина хладнокровно вела себя после убийства. Всего через несколько часов после случившегося на побывку из армии к ней приехал сын. Мать встретила парня как ни в чем не бывало — они сидели на кухне, беседовали, а вечером отправились отметить отпуск в местный бар. О том, что под полом в доме находится убитая девушка, парень не знал.

Согласно материалам дела, обвиняемая нанесла убитой не менее 11 ударов топором, завладела имуществом, которое было при почтальоне — газеты, шоколад, более 1,5 тыс. рублей (сумма шести пенсий, которые Сорочик разносила в этот день по домам).

Вину свою Тереня признала частично: «Я совершила преступление, но это не было умышленно». От дачи показаний в суде отказалась.

Судья зачитал показания, которые она давала в ходе предварительного расследования. По словам обвиняемой, в тот день она сидела на крыльце и курила. Почтальон вышла из соседнего дома и зашла к ней в гости.

— Мы сидели и курили, она стала расспрашивать про детей, про ремонт, про личную жизнь, я рассказала, что делаю все сама — гипсокартон и обои. Она ответила «Что-то на тебя не похоже». И я вспылила, — так объясняла свой поступок Елена. В других показаниях она уточняет: «Она залезла в мое личное».

Возле печи стоял топор. Хозяйка схватила его и ударила им почтальона по голове сзади. После первого удара девушка упала на пол. Затем Елена била уже лежащую, но еще живую Валентину. Чтобы кровь не заливала все вокруг, надела уже убитой на голову пакет. Золотые кольца с жертвы сняла и положила в коробочку. Тело бросила в погреб. Затем обвиняемая привела в порядок кухню. Велосипед поставила в сарай. Топор вымыла и вынесла на веранду. Сумку почтальонки спрятала в шкаф, предварительно вынула из нее все деньги.

Чтобы отвести от себя подозрения, Елена вышла во двор и, как ни в чем не бывало, продолжила заниматься домашними делами — до совершенного преступления женщина носила опилки, этим и продолжила заниматься. Затем переоделась, закрыла дом и пошла в магазин.

— Деньги вы взяли свои?

— Нет, из мешочка почтальонки.

— Сколько?

— Не помню, — рассказала следователю обвиняемая.

Вместе с тем денег она тратила немало. Это заметили продавцы магазина, они, увидев продуктовый набор, который Елена приобрела в тот день, даже поинтересовались у женщины, что у нее за праздник. Обвиняемая не растерялась: «Сегодня приезжает в отпуск из армии сын!»

Сын и в самом деле приехал. Уже через пару часов они дома отмечали его побывку. От тела Елена хотела избавиться в этот же вечер, даже дала сыну побольше денег, чтобы он вечером ушел побыстрее с подружкой из дому. Но так и не решилась. Вместо этого отправилась к подруге. Утром проснулась дома, ближе к обеду приехала милиция.

Елену в деревне характеризуют так: любила выпить, нигде не работала. Впрочем, женщина ни за какие проступки к ответственности не привлекалась, судимостей у нее не было.

В рамках уголовного дела ей предъявлен еще и гражданский иск. В качестве истца выступает «Белпочта». Обвиняемая гражданский иск признала полностью и попросила лишний раз не перечислять весь список вещей и имущества, которые были у погибшей при себе, отметив, что просто хочет, чтобы это быстрее закончилось.