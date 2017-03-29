Жена футболиста сборной Китая потребовала выгнать изменщика из команды

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Судят убийцу почтальона Вали: «Бросила девушку в погреб и занялась домашними делами»
Смогут ли минские чиновники вытащить регионы из кризиса?
Всемирный банк обсуждает с Беларусью девять программ на миллиард. Лукашенко поблагодарил
Под Могилевом муж зарезал жену, а потом повесился
Возбуждено уголовное дело за «повешенного» городового
27-ы затрыманы ў справе «Белага легіёну» — 25-гадовы гiсторык
В пятницу ночью местами ожидается до -7°С
Протестные настроения: «Близится время затишья. Но будет следующая волна»
Рэдактар партала «Рэальны Брэст»: «У міліцыі мне спрабавалі лыжкай расціснуць зубы»
Данкверт рассказал белорусской прокуратуре про биологическую угрозу
Судный день-2: осуждены 177 человек, задержанных во время акций протеста
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Зато теперь их фамилии на слуху». 7 фото о чести и позоре во время массовых судов
4 цитаты Лукашенко во вторник, которые не стыкуются с делами
«Моральные качества у них на низком уровне, сила воли отсутствует»
Фотожабы: «Вот подлинные кадры поздравления старика ОМОНом с хорошим весенним днем»
Студентка с фото объяснила, почему при задержании спокойно шла в автозак
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Тунеядский» сбор против новеньких шлемов. Оно того стоило?
«Не знаю, как дрессируют омоновцев, чем их накачивают, но это страшное зрелище»
Калинкина: «Люди в Беларуси выходят на акции протеста именно для того, чтобы Майдан не случился»
АМАПавец: «Крычалі «Жыве Беларусь», а яны — «Жыве, жыве», як нацысты»
Ахеджакова: «Если я слышу где-то, что это случилось в Бобруйске — как будто у меня на родине»
«Зачищаем всех, не стесняемся». Милиция против пожилых белорусов
«И тут меня понесли»
Статкевич: «Посадили во внедорожник «Лексус», натянули шапку на глаза и повезли»
Хапун в Бобруйске: «Где моя мама?» – «Подойдите к тем машинам»
Лукашенко: «Встает вопрос: чего в этой системе не хватает?»
Объявил голодовку журналист, которому дали сутки, несмотря на видеодоказательство
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
СМИ раскопали любопытные факты о «легионере», показавшем КГБ схрон с оружием
День воли в Минске: водометы, массовые задержания, зачистка «Вясны». Как это было
Без вины виноватый
«Мы снова участвовали в массовке экранизации Джорджа Оруэлла»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея
Омоновцы, которые пришли свидетельствовать на суде
Разгон и задержания Дня Воли-2017, снятые дроном
Фотофакт. Британского журналиста били по лицу и заставляли делать «ласточку»
Клаусон, но не Санта!
Жыхары Мінска выстраеныя ў шэрагі каля мура
Улыбающийся омоновец
70-летняя Нина Багинская вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ
Лица
29.03.2017
Жена футболиста сборной Китая потребовала выгнать изменщика из команды

Жена защитника клуба «Гуанчжоу Фули» Цзяна Чжипена призвала главу Китайской футбольной ассоциации отстранить игрока от выступлений за национальную команду из-за многочисленных супружеских измен.

Госпожа Чжан Чжиюэ опубликовала открытое письмо к высшему футбольному руководству страны на своей странице в китайской социальной сети Weibo.

— Я поддерживала его, когда он был еще бедняком, и моя мама относилась к нему, как к собственному сыну. А он три с половиной года из четырех лет брака спал с другими женщинами и сейчас пытается свести меня в могилу, несмотря на наши долгие отношения, — написала оскорбленная супруга, отмечает newsru.com.— Уважаемый господин Цай Чженхуа, глава Китайской футбольной ассоциации, я прошу вас исключить Цзян Чжипена из сборной Китая. Уважаемый господин Ван Юпин, директор спортивного бюро провинции Гуандун, я прошу вас исключить Цзян Чжипена из клуба «Гуанчжоу».

Она также обратилась с просьбой к президенту футбольного клуба Чжану Ли предоставить трудовой контракт неверного мужа в суде при бракоразводном процессе.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
У кого в Беларуси дела идут хорошо. Или плохо
Сокуров: За руки и за ноги хватали школьниц, тащили куда-то
«При помощи безумного Декрета о тунеядцах чиновники и силовики становятся баринами»
«Никто не собирался бить стекла или опрокидывать машины ― с чем боролись силовики?»
«В такие моменты возникает солидарность диктаторов»
4 цитаты Лукашенко во вторник, которые не стыкуются с делами
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY