Жена футболиста сборной Китая потребовала выгнать изменщика из команды

Жена защитника клуба «Гуанчжоу Фули» Цзяна Чжипена призвала главу Китайской футбольной ассоциации отстранить игрока от выступлений за национальную команду из-за многочисленных супружеских измен.

Госпожа Чжан Чжиюэ опубликовала открытое письмо к высшему футбольному руководству страны на своей странице в китайской социальной сети Weibo.

— Я поддерживала его, когда он был еще бедняком, и моя мама относилась к нему, как к собственному сыну. А он три с половиной года из четырех лет брака спал с другими женщинами и сейчас пытается свести меня в могилу, несмотря на наши долгие отношения, — написала оскорбленная супруга, отмечает newsru.com.— Уважаемый господин Цай Чженхуа, глава Китайской футбольной ассоциации, я прошу вас исключить Цзян Чжипена из сборной Китая. Уважаемый господин Ван Юпин, директор спортивного бюро провинции Гуандун, я прошу вас исключить Цзян Чжипена из клуба «Гуанчжоу».

Она также обратилась с просьбой к президенту футбольного клуба Чжану Ли предоставить трудовой контракт неверного мужа в суде при бракоразводном процессе.