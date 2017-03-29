Карбалевич: «Сегодня Лукашенко логичней было бы лететь в Москву»

Политолог рассказал «Салідарнасці», чем важен для официального лидера визит в Туркменистан.

C 29 по 31 марта Александр Лукашенко отправляется с официальным визитом в Туркменистан. В четверг белорусский официальный проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которые пройдут в формате «один на один», а затем в расширенном составе, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко летит к Бердымухамедову, чтобы вместе посетить проблемный комбинат

Во время переговоров особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении.

Эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что визит Александра Лукашенко в Туркменистан на фоне не самых впечатляющих показателей товарооборота не лишен логики. По его мнению, речь идет о больших деньгах, которые можно привлечь в пустеющую казну.

— Это будет торжественное открытие большого комбината, который строился с участием белорусов, — рассказал политолог в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi». — Это достаточно большие деньги и это имеет смысл, ведь не так часто Беларуси удается получить деньги в таком объеме. В стране дефицит валюты, существуют проблемы во внешнеторговом балансе.

И все же, считает собеседник, заметно улучшить положение дел официальный Минск может лишь с помощью Москвы:

— Самое логичное — это лететь в Москву. Но туда летит Андрей Кобяков. Если бы удалось разрешить нефтегазовый спор и возобновить поставки энергоресурсов в прежних объемах, то это бы заметно улучшило положение белорусов.

Торговый баланс на уровне 2010 года

«Салідарнасць» изучила данные внешней торговли двух стран, чтобы узнать, как изменилась ситуация с момента визита главы государства в Туркменистан в декабре 2015-го.

Беларусь — Туркменистан. Хроника пикирующего товарооборота

Тот визит Лукашенко в Ашхабад происходил на фоне падения объема товарооборота. Несмотря на оптимистичные заверения о том, что «Беларусь и Туркменистан полны решимости нарастить объемы товарооборота», 2015 год закончился цифрами, вернувшими товарооборот двух стран к уровню 2010-го.

Инфографика БЕЛТА

По данным Белстата, 2016 год был более успешным — Беларусь и Туркменистан наторговали на $ 120,6 млн. Однако по итогам января 2017-го был зафиксирован откат назад — по итогам первого месяца года товарооборот составил 87% от уровня аналогичного периода 2016-го.

Фото Илья Варламов, varlamov.ru