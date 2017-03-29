Смогут ли минские чиновники вытащить регионы из кризиса?

Кто мешает местным властям победить безработицу и бедность.

Рабочие группы из представителей Минтруда и соцзащиты, Минстройархитектуры и других ведомств в ближайшие две недели будут изучать проблемы регионов страны и искать пути восстановления экономического роста.

Экономическая ситуация меняется от области к области, но «ужаться» пришлось всем белорусам, без исключения. Реальные доходы за прошлый год снизились на 6-9%. По данным Национального статистического комитета, самое большое падение было в Витебской, Гродненской и Гомельской областях (-8,9% и -8,7%), чуть меньше — в Могилевской и Брестской областях ( -7,7% и -7,4%). Меньше всего падение доходов ощутили только Минск и Минская область (-6% и -6,2%).

Директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик убежден: чтобы получить первое впечатление о ситуации в регионах, можно просто воспользоваться доступной статистикой. Например, данные переписи населения 2009 года, пусть и устаревшие, но позволяют сравнить регионы по таким показателям как, например, безработица, вплоть до отдельных участков одного города.

— Довольно беглый взгляд на разницу в статистических показателях позволяет сделать вывод о том, что многие региональные различия объясняются географией и демографией, например, размерами районных центров, и, соответственно, региональных рынков, — считает экономист.

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