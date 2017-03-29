Золотые слова Лукашенко

Цитата дня.

В среду Александр Лукашенко провел встречу со старшим вице-президентом Всемирного банка по операционным вопросам Кайлом Питерсом, в ходе которой озвучил слова благодарности за помощь и поддержку в реализации значимых проектов в Беларуси (тема на миллиард).

По словам главы государства, когда нет альтернативы, нет выбора, очень сложно строить экономические отношения внутри и выстраивать социальную политику. И, в частности, произнес следующее:

Золотые слова, считаем. Прислушался бы сам…