Всемирный банк обсуждает с Беларусью девять программ на миллиард. Лукашенко поблагодарил

Официальный лидер Беларуси встретился со старшим вице-президентом Всемирного банка по операционным вопросам Кайлом Питерсом.

Гость отметил, что, находясь в Беларуси, смог увидеть, как «строятся программы, которые Всемирный банк реализует».

— Все программы реализуются очень качественно, — подчеркнул Питерс, сообщает БЕЛТА. — Мой нынешний визит также связан с развитием и утверждением новой страновой программы для Беларуси на следующие три-четыре года.

Он добавил, что сейчас на повестке дня девять программ общей суммой около 1 миллиард долларов: они касаются инфраструктуры, водоснабжения, энергетики, транспортной сферы, начинается сотрудничество в области образования.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Всемирный банк за помощь и поддержку в реализации значимых проектов.

— Очень хорошо, что мы с вами сотрудничаем, и, видимо, вы не имеете больших претензий к нам, — заметил глава государства, сообщает его пресс-служба. — Мы с вами реализовали амбициозную программу и сегодня разрабатываем новый план, новую стратегию сотрудничества. Это говорит о том, что мы нашли общий язык. Главное состоит в том, что вы своими действиями в Беларуси даете нам альтернативу… Ваша работа в Беларуси дает возможность опираться не только на один-два источника поддержки нашей экономики, социальных проектов, бюджета, но и в целом на очень мощную поддержку Всемирного банка. Вот за это я вам прежде всего благодарен.