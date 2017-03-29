Под Могилевом муж зарезал жену, а потом повесился

Тело 30-летней женщины с колото-резаными ранениями обнаружила во дворе дома сестра погибшей.

Следователи выясняют причины и обстоятельства гибели супругов в Белыничском районе: проведен осмотр места преступления, детальное обследование территории, зафиксированы обнаруженные следы, изъяты вещественные доказательства, установлены свидетели, сообщает официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следствием было выдвинуто несколько версий, однако после опроса родственников и соседей умершей доминирующей версией стала причастность мужа погибшей к ее смерти. Ранее мужчина высказывал угрозы физической расправы в адрес своей жены.

В ходе проведенных розыскных мероприятий тело 35-летнего подозреваемого было обнаружено в доме его знакомого. Его нашли повешенным.

Предположительно мужчина во время возникшего конфликта несколько раз ударил женщину ножом. От полученных ран шеи и грудной клетки она скончалась на месте. После содеянного мужчина покончил жизнь самоубийством.

Предполагаемым мотивом преступления является ссора на почве личных неприязненных отношений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство).