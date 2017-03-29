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29.03.2017
Салiдарнасць
Возбуждено уголовное дело за «повешенного» городового

Административно арестованному экс-фигуранту «дела граффитистов» Вячеславу Косинерову предъявлено обвинение по ч.1 статьи 339 УК — хулиганство.

Дело возбуждено Следственным комитетом Московского района Минска, сообщает spring96.org.

Избрана мера пресечения — заключение под стражу. Сейчас Косинерова этапировали в следственный изолятор №1 на ул. Володарского.

29 марта Косинеров должен быть освобожден после отбытия 15 суток ареста за участие в акции протеста в Минске 17 февраля.

Сотрудники милиции утверждали, что Косинеров с анархистами из группы «Черная роза» 12 марта провел дерзкую акцию «против милицейского беспредела». Возле центрального здания Министерства внутренних дел активисты накинули петлю на шею памятнику полицейскому городовому, который недавно там возвели.

Напомним, глава МВД Игорь Шуневич, открывая скульптуру минского городового, сказал, что она «олицетворяет собой порядок и спокойствие на улицах города, то, что сегодня обеспечивает Министерство внутренних дел, и то, что является визитной карточкой нашего ведомства и нашего государства».

Защитник или надзиратель?

 
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