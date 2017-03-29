В пятницу ночью местами ожидается до -7°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

29 марта днем ожидается увеличение облачности, на большей части территории страны выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3..+9°С; по юго-западу ночью +1..+5°С, днем +10..+15°С. Атмосферное давление днем будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

30 марта ночью на большей части территории, днем по востоку страны пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью ожидается слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -4°С по северу до +5°С по югу, максимальная днем +2..+8°С, по юго-западу до +10°С.

31 марта ночью по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории пройдут дождь и мокрый снег. Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем +2..+9°С, по юго-западу температура воздуха составит ночью +1..+3°С, максимальная днем +10..+16°С