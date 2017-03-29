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Протестные настроения: «Близится время затишья. Но будет следующая волна»

Когда белорусы вновь отважатся на уличные протесты?

Исследователь центра Eurasian Countries in Transition Андрей Елисеев полагает, что акции протеста в белорусских городах в этом году еще продолжатся.

 – Возможно, в ближайшее время они из-за репрессий не будут такими массовыми, какими были последние пять недель. Но протестные настроения никуда не делись и могут периодически выливаться в какие-то формы, – считает эксперт.

По его мнению, следующие акции могут быть привязаны к конкретным датам, например, ко Дню труда 1 мая, или могут возникать стихийно после призывов в социальных сетях и пабликах отдельных городов.

– Да, близится летний период – время затишья, отпусков, разъездов на дачи. Вероятно, следующую волну протеста можно ожидать осенью, когда люди вновь столкнутся с экономической реальностью и новыми суммами в жировках, – отмечает Елисеев.

Продолжение экспертных мнений читайте здесь

 
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