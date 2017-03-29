У кого в Беларуси дела идут хорошо. Или плохо

Невеселые картинки, или Чего государство хочет от народа.

К примеру, еще несколько лет назад центральные улицы городов пестрели рекламой мобильных операторов, банков и казино. Затем наступила эра торговых сетей – с их многочисленными акциями, «красными ценами» и распродажами.

Сейчас ситуация с рекламой изменилась на противоположную. Предприятия и магазины все чаще экономят, поэтому рекламироваться предпочитают без лишнего пафоса и огромных билбордов.

Коммерческие щиты стремительно исчезают с улиц городов, а вместо них образовавшиеся «проплешины» заполняют другие картинки. Невеселые.

Особенно в этом плане радуют удаленные от центра районы. Например, в Минске в районе станции метро «Пушкинская» целая россыпь убедительных «аргументов» от налоговой. Причем, здесь ищут не только недобросовестных налогоплательщиков, но и нерадивых родителей.

Посыл всех этих плакатов один – отдай свои деньги государству.

Если так пойдет и дальше, то Министерство по налогам и сборам вполне сможет претендовать на звание рекламодателя года.