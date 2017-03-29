Сокуров: За руки и за ноги хватали школьниц, тащили куда-то

Режиссер Александр Сокуров, ставший лауреатом премии «Ника», на церемонии выступил в защиту участников митингов, состоявшихся в российских городах 26 марта в рамках акции «Он вам не Димон».

Свою речь создатель «Русского ковчега» и «Дней затмения» начал с такой истории:

— Когда я звонил маме накануне отъезда — ей больше 90 лет — она меня просила: «Не выступай, ничего не говори!». «Почему?» — я спросил. На что мама мне сказала «Они тебя убьют, потому что ты всегда споришь с правительством, ты все время недоволен с чем-то».

После этого Александр Сокуров напомнил, что ждёт от Владимира Путина решения по поводу судьбы режиссера Олега Сенцова, осужденного по политическим мотивам к 20 годам колонии строгого режима. А затем народный артист России перешел к теме воскресных митингов, сказав: «Государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами».

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— Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов, надо услышать их! Никто из наших политиков не желает услышать их, никто с ними не разговаривает. В течение многих лет я обращался к Матвиенко, обращался к нашему нынешнему губернатору с просьбой начинать разговаривать с молодыми людьми. Я никогда не получал положительного ответа. Они боятся это делать. Почему? Это невозможно уже больше терпеть!

Сокуров предложил принять закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, участвующим в общественных акциях.

— Если вы видели, что происходило в воскресенье, то вы видели, как много было вот этих жертв, когда за руки и за ноги хватали девчонок, школьниц и тащили куда-то. Грубо — это было насилие. Надо понимать, они сейчас наконец-то поняли, что в стране происходит. Мы много раз много лет говорили: а где же вы, студенты школьники? Вы замечаете, что вы внутри страны? Вы замечаете, что происходит? Было молчание, их не было, но вот они появились!

Режиссер затронул также тему роли церкви в обществе:

— Всё, что связано с подменой просвещения и образования какими-то религиозными догматами, всё, что связано с борьбой и введением в гражданское политическое пространство религиозных институций страны — ведет к развалу страны!

Закончил свою речь Сокуров так:

— Я отношусь к числу тех режиссеров, фильмы которого многие не любят. Ну вообще не очень показывают или совсем не показывают. Это тяжело и обидно осознавать, и все последние фильмы я вынужден делать за пределами своего отечества.

Месяц назад я получил из Министерства культуры бумагу, которая гласит, что Министерство солидаризируется с решением не показывать, например, «Русский ковчег» в РФ. Мне уже звонили, что какие-то другие мои фильмы попадут под это клеймо. Я знаю, что в Чечне они вообще не разрешены к показу, потому что Чечня особый сектор, не очень имеющий отношения к нашей стране.

Все, кто сегодня занимаются молодежью, все, кто включен в жизнь студенчества, кто связан с образованием, мы все должны бороться за силу просвещения, только это избавит нас от возможной дикости, от возможных политических катастроф.

Зал встретил выступление Александра Сокурова овациями.

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