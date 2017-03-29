Данкверт рассказал белорусской прокуратуре про биологическую угрозу

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт направил в Генпрокуратуру России ответы на вопросы генеральной прокуратуры Беларуси.

Напомним, что 3 февраля во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко заявил, что против руководителя Россельхознадзора надо возбудить уголовное дело за нанесение ущерба Беларуси.

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Правоохранительные органы, впрочем, пока ограничились проведением проверки, в рамках которой направили запрос на допрос шефа Россельхознадзора – хотя бы в дистанционной форме.

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Как сообщила «Известиям» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, ответы были даны по почте:

— Ключевые вопросы были о причинах запрета поставок мясных и молочных продуктов с ряда предприятий. Мы со своей стороны предоставили подробный отчет по всем нарушениям, которые мы выявляли, проведенным задержаниям продукции, по отклонениям, выявленным в результате лабораторного анализа. Это довольно большой пакет документов, ответы совершенно рядовые.

В частности, в числе последних ограничений — запрет поставок говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области с 6 февраля. У российских ветеринаров имелись подозрения, что часть продукции после повторной упаковки и перемаркировки поступала в Россию через Беларусь из Европы и с Украины, однако белорусская сторона не расследовала подобные факты. В Россельхознадзоре сочли, что продукция неизвестного происхождения представляет угрозу с точки зрения биологической безопасности.

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