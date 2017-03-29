Как изменилась женская фигура за 60 лет

Daily Mail опубликовала результаты исследования, проведенного одним из производителей женского белья, сравнившего параметры прекрасных дам в 1957 и 2017 гг.

За 60 лет среднестатистическая женщина стала выше на 9 сантиметров и прибавила в весе 13 (!) килограммов.

Пышные формы рулят!Женская грудь увеличилась в среднем на 2 размера, талия – на 15 сантиметров. И это неудивительно: ведь в 1957 году женщина потребляла в среднем всего 1800 калорий в день, то в 2017 — 2300.

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