Девушка из Гродно, похожая на Скарлетт Йоханссон

22-летняя Виктория Прахоцкая — из Гродно, но сейчас живет с семьей в Минске. То, что она — словно копия знаменитой актрисы, впервые ей сказал парень.

«Лет с 19 мне время от времени говорят, что я напоминаю Скарлетт. Слышала это и от родных, и от однокурсников», — рассказала «Нашай Ніве» Виктория. Девушку совсем не обижает такое сравнение. Наоборот, это воспринимается как комплимент, ведь Йоханссон — очень талантливая и красивая актриса. Особенно белоруске нравится ее образ в фильме «Люси».

Зная, что у голливудской звезды были белорусские корни (ее предок родом из-под Несвижа), еще более интересно знать, что в Минске живет вот такая Виктория, учится в БГМУ на лечебном деле, а в свободное время пробует себя в качестве фотомодели.

«У меня родные никогда в Несвиже не жили, но это крутой факт. Сама я тоже задумывалась над тем, чтобы избрать творческий путь, но пошла по стопам матери, потому что хочу в будущем помогать людям», — говорит девушка.