Судный день-2: осуждены 177 человек, задержанных во время акций протеста

Как судили задержанных во время акций протеста 25-26 марта.

По данным правозащитного центра «Вясна», в административном порядке были осуждены 177 человек – 144 в Минске и 33 в регионах – в Бобруйске (3), Борисове (2), Бресте (1), Витебске (11), Гомели (14) и Полоцке (2).

В качестве наказания наблюдатели насчитали 74 ареста и 93 штрафа. Минимальный срок ареста – 2 суток, максимальный – 25.

Минимальный размер штрафа – 2 базовые величины (46 BYN),максимальный – 80 базовых величин (1 840 BYN).

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