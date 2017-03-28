«При помощи безумного Декрета о тунеядцах чиновники и силовики становятся баринами»

Экономист Ярослав Романчук пишет в Фейсбуке об очередном бюрократическом шедевре, который при желании исполнителей может стать монстром, пожирающим остатки здравого смысла в экономике.

«Райисполкомы наперегонки бросились выполнять приказ президента никого не увольнять без согласия с исполкомами,- пишет Ярослав Романчук. - Распорядители чужого (политики и чиновники) ловят каждый вздох, каждый взгляд руководителя страны. Страх и раболепие поразило их способность включать здравый смысл, а также учитывать в своих действиях Конституцию и законы. Раз верховный главнокомандующий сказал, так тому и быть. Царь высоко – ему видней».

Далее экономист приводит текст распоряжения Клецкого райисполкома от 20.03.2017 г. Этот документ адресован руководителям всех коммерческих организаций вне зависимости от формы собственности.

«Для реализации на территории Клецкого района требований Декрета президента Республики Беларусь № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» Клецкий районный исполнительный комитет с 20 марта 2017 года запрещает приём и увольнение работников организаций без письменного согласования с райисполкомом, а также сокрытие вакансий. Персональная ответственность за невыполнение данного поручения возлагается на руководителя организации и специалистов кадровых служб (вплоть до увольнения).

До 22 марта текущего года в отдел организационно-кадровой работы райисполкома представить сведения об имеющихся вакансиях в организации, далее – ежемесячно до 3 числа». Подпись – председатель Г. М. Соловей.

«Председатель исполкома или уполномоченные им лица становятся вершителем крутыми перцами с гигантскими полномочиями»

«Вот так в каждом районе узаконена барщина или частично восстановлено крепостное право, - отмечает Романчук. - Отныне не вы, собственник и руководитель своего бизнеса, будете решать кадровые вопросы, а только после того, как получите добро от райисполкомовского начальства. Председатель исполкома или уполномоченные им лица становятся вершителем крутыми перцами с гигантскими полномочиями.

А всё потому, что десятки тысяч чиновников, «красных директоров», идеологов и силовиков вертикали не могут убедить одного Александра Лукашенко отменить к черту безумный Декрет № 3 о тунеядцах. Вот теперь становится понятно, почему они этого не делают. При его помощи они становятся настоящими баринами, превращая производителей товаров и услуг в своих крепостных. И это, друзья, XXI век. И это делают те люди, которые обещают нам обновление, модернизацию и социальную ориентацию.

Ау, депутаты любых советов? Ау, Конституционный суд? Ау, оставшиеся живые люди во власти со здравым смыслом! Не молчите! Не опускайтесь ниже правового и морального плинтуса. Хотя бы откровенные глупости тормозите. Это же гораздо безопаснее, чем привлекать органы правопорядка за разрушение дубинками репутации страны, за откровенную ложь и фальшь лжесвидетелей против невинных граждан страны».