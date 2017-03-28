МИД Украины направил ноту Беларуси из-за задержаний граждан Украины на акциях в Минске

В Беларуси задержаны два гражданина Украины во время акций, которые прошли в Минске в минувшие выходные.

МИД Украины отправил ноту Беларуси для получения информации о причинах и обстоятельствах задержания. Об этом в эфире «Громадське TV» заявил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей в Минске», — сказал Кирилич.

Кирилич заявил, что Украина направила в МИД Беларуси ноту с целью получения полной и объективной информации о причинах и обстоятельствах задержания украинских граждан.

Имя первого задержанного 25 марта украинца известно — Руслан Терещенко. Ему назначили 15 суток ареста, обвинив в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию должностного лица.

По словам Кирилича, в ближайшее время задержанного посетит консул, чтобы определить условия его содержания.