Футбол: Беларусь крупно проиграла Македонии

28 марта сборная Беларуси по футболу провела товарищеский матч с командой Македонии.

Субботний дебют Игоря Криушенко на посту главного тренера нашей сборной был омрачен крупным поражением от шведов – 0:4. Можно было предположить, что в игре с более скромным соперником белорусские футболисты сделают всё, чтобы реабилитироваться. Но не тут-то было… Нас ждало очередное унижение.

Македония – Беларусь – 3:0 (Спировски, 40, Пандев, 61, 69)

Следующий матч сборная Беларуси проведет в рамках отборочного турнира чемпионата мира 9 июня на своем поле против болгар. Чтобы хоть частично заполнить трибуны, зрителям, вероятно, придется доплачивать за приход на стадион…