Сборная Беларуси обзавелась Бентли

Американская баскетболистка Александра Мария Бентли стала натурализованной белоруской.

В последние годы позиция разыгрывающей была проблемной в женской сборной Беларуси по баскетболу. В итоге, чтобы закрыть вопрос, наша команда, как и многие другие, воспользовалась возможностью натурализации иностранки. Линдсей Хардинг оставила о себе самые добрые воспоминания, но после Олимпиады-2016 завершила выступления за сборную. На смену ей пришла 26-летняя Саша-Маша, уроженка американского штата Индиана.

Минувшим летом в женской НБА Бентли выступала за «Коннектикут Сан» и зарекомендовала себя очень неплохо (в среднем 12,9 очка за игру). А в нынешнем сезоне Алекс является лидером турецкого клуба «Адана».

Планируется, что Бентли сыграет за сборную Беларуси уже на предстоящем в июне чемпионате Европы, который пройдет в Чехии.