Некляев требует возбудить уголовное дело за свое похищение

Политик и поэт Владимир Некляев обжаловал свое задержание в Бресте, которое считает похищением.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, соответствующий документ 28 марта политик направил в Генеральную прокуратуру.

В своей жалобе в Генпрокуратуру политик требует признать похищением его задержание и последовавшее за этим сокрытие до 18:30 от родственников и адвоката данных о его истинном местонахождении.

По мнению Некляева, нарушено его право не подвергаться пыткам, а также право на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренные статьями 7 и 9 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Как пояснил правозащитник, в международном праве содержание человека под стражей без доступа адвоката, а также без связи с внешним миром признается пыткой.

По его словам, Некляев требует возбудить уголовное дело за заведомо незаконное задержание и содержание под стражей (по ч. 1 ст. 397 УК) и за злоупотребление властью и служебным положением (по ч. 2 ст. 424 УК), а также привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

Ранее политик рассказал телеканалу Белсат о том, что руководил его задержанием КГБ, а задерживал брестский ОМОН.

Владимира Некляева в ночь на 25-е задержали в Бресте по возвращению из Варшавы. Весь день его продержали без составления протокола в ИВС.

Позже TUT.BY сообщил о том, что Некляева повестили в неврологическое отделение брестской больницы скорой помощи.

Утром 26 марта Радыё Свабода сообщила, что политик пережил гипертонический криз.