Членов Союза белорусских писателей исключили из «тунеядцев»

Общественную организацию отнесли к творческим союзам. Это значит, что члены Союза освобождаются от налога на «тунеядство».

Новое постановление Министерства культуры («О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 30 января 2017 года № 7») появилось на Национальном правовом портале Республики Беларусь pravo.by 25 марта.

Перечень творческих союзов увеличен на три единицы: «Союз белорусских писателей», «Белорусский литературный союз» Полоцкая ветвь» и «Белорусская гильдия мастеров и ремесленников».