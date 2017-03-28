Гомельчанин, выбросивший бывшую жену с седьмого этажа на глазах у детей, получил 25 лет тюрьмы

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством, убийстве с особой жестокостью и незаконном лишении свободы другого человека и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Кроме этого в счет возмещения морального вреда он должен выплатить родственникам погибшей 100 тыс. рублей. Вынесение судебного решения состоялось 28 марта в гомельском областном суде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Инцидент произошел в октябре 2016 года около 22.30. Между недавно разведенными бывшими супругами вспыхнула ссора. Мужчина сначала избил женщину дубинкой, а после, на глазах у детей, вытолкнул ее из окна седьмого этажа.

После обвиняемый сам позвонил в милицию и сообщил о произошедшем. Женщина некоторое время находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Однако спасти ее жизнь врачам не удалось. На момент совершения преступления мужчина был трезв.

Николай и Людмила поженились в 2002 году. В 2003-м и 2007-м у них родились две дочки. Неполадки в семье, по словам родственников и самого обвиняемого, начались несколько лет назад. 27 сентября 2016 года состоялся развод, но бывшие супруги продолжали жить в одной квартире в новостройке. В день развода, согласно обвинению, Николай набросился на супругу и душил ее, угрожая убить.

На суде обвиняемый все отрицал: не бил, не душил, не угрожал.

Уже после приговора бабушка девочек рассказала, что благодаря психологу малышки постепенно отходят от полученной психологической травмы. У дочек прощения отец так и не попросил.