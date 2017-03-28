Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбуке подводит итог прошедших акций в Беларуси.

Фото Петр Шеломовский, birdinflight.com

«Конец супергероя. Для меня это главный итог прошедших акций. Нет того, кто с факелом и в ответе за всех, ведет нас через тьму к свету и в одиночку спасает весь мир. Мы идём сами.

Поэтому любой, кто берет ответственность за все, на самом деле, показывает свою безответственность или крайне неадекватную оценку ситуации.

Власть, обладая ресурсным, техническим и организационным преимуществом, всегда может с лёгкостью устранить «ответственный» центр или дезориентировать его.

В итоге, он начнёт делать ошибки, выдавать губительные для себя и других команды, будет не способен оперативно реагировать на изменение ситуации, ослеплённый либо эйфорией от ложного успеха, либо истерикой.

Поэтому, кроме линейного и предсказуемого плана А, нужен план Б. В чем он может заключаться? План Б - это самоорганизация. Мое любимое самоуправление. Автономные группы действуют исходя из ситуации, ясно и одинаково понимая цель. Сами оценивают уровень риска и свои возможности.

Нет всесильного центра, есть всесильная координация.

И задача лидера тут в том, чтобы создать инструменты этой координации, обьяснить, когда и как ими пользоваться. Это требует больше доверия от всех нас друг другу, но и создаёт совершенно новую ситуацию. Когда противоборствующий лагерь не понимает, с кем бороться. Ведь центр становится самоорганизующимся. У каждого центра могут быть свои каналы коммуникации с обществом, свои лидеры, свои целевые группы, свои подходы. При этом в информационном потоке есть и то, что должно идти через всех. Например, информация по безопасности, цель действия, принципы его начала и окончания.

Такой подход дает нам новых лидеров, гораздо более интенсивную мобилизацию общества, мобильность реакции в случае опасности и гораздо большую вероятность успеха.

Ведь теперь сильным становится не кто-то один, а все вместе».