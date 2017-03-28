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Политика
28.03.2017
Змитер Лукашук, Еврорадио
«Никто не собирался бить стекла или опрокидывать машины ― с чем боролись силовики?»

Что могло подтолкнуть власти к жестокому разгону акции по случаю Дня Воли? К чему это может привести как внутри самой Беларуси, так и на международной арене ― во взаимоотношениях с Западом?

Ответить на эти и другие вопросы в студию Еврорадио пришли политологи Александр Федута и Андрей Елисеев.

Разгон Дня Воли ― это больше, чем глупость, ― это ошибка

Еврорадио: Парад техники, который продемонстрировали 25 марта силовики, оставил впечатление, что белорусские власти на полном серьёзе готовились к разгону Майдана и прорыву баррикад. Неужели они действительно верили, что такое возможно?

Александр Федута: Наша власть очень любит показательные мероприятия, где может показать народу, куда идут наши деньги ― налоги и тех, кто работает, и «тунеядцев». Так, 9 мая обязательно будет парад военной техники, а на День Независимости 3 июля снова погонят трактора по проспекту. Ну, а 25 марта ― чем не повод показать, как вооружено наше Министерство внутренних дел. Потому что, где же вы видели в Минске более-менее приличную баррикаду? Возможно, последнюю видели в 1905 году. Но сейчас 2017-й.

Еврорадио: И такой разгон мирной акции ― это был один из элементов того показательного шоу? Или зачем было так делать?

Александр Федута: На мой взгляд, то это было глупостью. Потому что накануне посадили бедных анархистов, посадили «Белый легион», поймали Дашкевича и его кота ― кот, слава богу, вернулся, а Дашкевич пока что нет, каким-то образом задержали Статкевича и Некляева... Ну всё! Все остальные не имеют никаких планов и собираются просто отпраздновать ― дайте же им попраздновать! Но ведь нужно каким-то образом сохранять лицо, нужно продемонстрировать обществу, что опасность никуда не исчезла. Идёт парад техники, идут «космонавты», но им нужно что-то делать, и они просто делают «хапун». Но получилось по итогу так, что наша власть запугала себя больше, чем людей. Люди обиделись на то, как к ним отнеслись. Никто не собирался бить стёкла или опрокидывать машины, не было ни одной дымовой шашки ― с чем боролись силовики? С теми двумя с лишним тысячами, которые собрались, почти тысячу посадили в автозаки и отвезли в участки, а потом на большинство даже не составляли протоколов. Получается, что эти люди ничего не нарушали! Это больше, чем глупость ―это ошибка. Серьёзная политическая ошибка нашей власти.

Андрей Елисеев: Главная цель разгона ― сбить волну протестов. То, что протесты пошли в регионы ― важный социальный феномен, давно такого не было. Такая тенденция пугает Лукашенко, ему нужно продемонстрировать белорусам, что любые протесты будут давить. А протоколы не заключали для того, чтобы не ухудшать отношения с Западом. Поэтому мне кажется, что действия властей были довольно рациональными. Суперошибкой было принятие декрета №3. Но теперь, когда протесты пошли, а Лукашенко по традиции отступать не желает, то действия властей в отношении протестных акций странными не кажутся. Ко всему, не всех же задержанных отпустили ― часть осудили. Причём, устроили какую-то рулетку: неизвестно, по какому принципу кого отпускали, а кого-то наказывали. Кажется, что власти имеют какой-то план.

Если в Беларуси появятся политические заключённые, то и Евросоюз соответственно будет относиться к Беларуси

Еврорадио: В чём конкретно, на ваш взгляд, была политическая ошибка властей 25-26 марта?

Александр Федута: Опасность, которую представляли собой протесты в регионах, значительно меньше, чем та мощь, которая была использована для победы. Сейчас мы будем свидетелями того, как власть будет выходить из тех «хапунов», которые были накануне Дня Воли ― анархисты и «Белый Легион». И я не уверен, что у нас не появятся новые политзаключённые, которые будут признаны официальными правозащитными организациями. А это очень плохо для власти.

Скорее всего, в апреле не будет принято решение о выделении Беларуси третьего транша кредита, не одолжит нам деньги МВФ. Что плохо не только с экономической, но и с политической точки зрения. И мы не знаем, как поведёт себя Запад. Да, идут переговоры с ЕС, немного улучшились отношения с США, но мы пока не знаем реакции нового руководства США. Здесь не стоит забывать, что большое влияние на господина Трампа сегодня имеют «тяжеловесы» из его партии. Такие, как тот же сенатор Маккейн. А он уже сделал своё заявление. Неизвестно, каким будет отношение к последним событиям Госдепартамента США. Но уже есть заявление главы БДИПЧ и есть несколько грубых ошибок в отношении иностранных граждан, которые здесь находились.

Что касается Евросоюза, то там решения будут приниматься очень трудно, и будут зависеть от того, появятся ли у нас новые политзаключённые. Если по делу «Белого легиона» доказательств будет не много, если будет попытка провести закрытый суд. То, возможно, эти ребята будут признаны политическими заключёнными, и Евросоюз соответственно будет относиться к Беларуси. Думаю, власть понимает последствия этого процесса достаточно сильно.

Андрей Елисеев: В нынешней геополитической ситуации Запад не хочет прерывать диалог с Беларусью. Но если действительно появятся политзаключённые, то вопрос будет поставлен серьёзно. И тут ещё один важный фактор ― предполагаемый визит в Беларусь Папы Римского. Теперь у Минска внешнеполитическая идея-фикс ― позиционировать Беларусь, как регионального миротворца. Известно, что планы визита Папы Римского были объявлены, и Лукашенко хочет на них хорошо пропиариться. Но очевидно, что никакого визита не будет, если у нас появятся политзаключённые. А Ватикан будет настаивать, чтобы политзаключённые, если они появятся, были освобождены. Поэтому я считаю, что уголовное дело «Белого легиона» будет либо приостановлено, либо аргумент визита Папы Римского будет весомым для того, чтобы их в случае осуждения освободили в течение нескольких месяцев.

Александр Федута: Помимо визита Папы Римского, есть ещё фактор сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая должна пройти у нас в начале июля. Очевидно, что если у нас появятся новые политзаключённые, то мы можем получить бойкот ряда влиятельных парламентских делегаций.

Протесты продолжатся, хотя, возможно, и не будут многочисленными

Еврорадио: Сложилось впечатление, что людей не особенно пугала угроза задержания. Даже слышал фразу после: «Даже стыдно, что меня не взяли». Это такая бравада постфактум или такие настроения в обществе?

Александр Федута: Не думаю, что это настроение... Никому бы я не пожелал, чтобы их «взяли», и чтобы они проводили время в камерах. Очень это неприятно ― могу утверждать, опираясь на собственный опыт. Это бравада. Но ещё и попытка сказать самому себе: «Я на самом деле придерживаюсь той же позиции». Это успокоение прежде всего своей совести. А кому жаль ― не жалейте. У вас будет возможность продемонстрировать свои взгляды в другой раз, в другом месте, по другому поводу. Ко всему, может получиться так, что якобы забирают на сутки, а просидеть придётся месяцы, а кому-то и годы.

Еврорадио: «Антитунеядские» протесты продолжатся в регионах или запугать людей удалось?

Андрей Елисеев: Запугивание частично удалось. Протесты продолжатся, хотя, возможно, и не будут многочисленными. Здесь всё зависит от организации и координации. Лукашенко не пугают многотысячные акции протеста в столице. Его больше пугает, что его властная вертикаль задрожит и начнёт сомневаться и колебаться, если такое количество людей будет выходить на улицы.

Такие режимы, как в Беларуси, довольно редко переживают длительные экономические кризисы. Но это не означает, что белорусский режим быстро упадёт: пока не будет хорошо организованных протестных акций, качественной медиа-стратегии и работы оппозиции в широком смысле этого слова с различными сегментами населения, то никакой непосредственной угрозы нынешней системе не будет.

Еврорадио: На ваш взгляд, на акции протеста против декрета №3 действительно вышел электорат Лукашенко?

Александр Федута: Нет. Это не электорат Лукашенко. Даже в тот момент, когда выходили на улицы так называемые нетунеядцы ― даже тогда это не был электорат Лукашенко. Это была та «трясина», которую подняли последние действия власти. Знаете о «синдроме деда Талаша»? Должны отобрать последнюю корову, чтобы ты почувствовал потребность в каких-то активных действиях. Ко всему, произошла реструктуризация электората: теперь электорат Лукашенко ― это не пенсионеры и не крестьянство. Их в новом составе электората Лукашенко гораздо меньше.

 
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