«Отпросился с работы и поехал помогать лососю»

Гомельский активист создал команду для борьбы с браконьерами и спасения гагар.

– В 2014 году на сайте «Аховы птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) я увидел приглашение для волонтеров, готовых зимой караулить от браконьеров лосося, идущего на нерест. Отпросился с работы и поехал в Островецкий район. Очень хотелось увидеть белорусского лосося. Но приехал слишком поздно: нерест уже закончился, – именно так, по словам регионального координатора АПБ Романа Хлебина, начиналась история «Хранителей поймы Сожа».

Роман Хлебин. Фото: из личного архива

Сегодня «Хранители» – это объединение активистов самых разных возрастов и профессий: от школьников и студентов до пенсионеров, от учителей и госслужащих до индивидуальных предпринимателей. Костяк группы составляют гомельские туристы-водники, которым небезразлична судьба реки Сож, где они проводят значительную часть своего времени.

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