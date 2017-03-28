КГБ возбудил дело против белоруса, который воевал на стороне ДНР-ЛНР

Об этом в интервью газете «Беларусь сегодня» рассказал начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков.

По его словам, милиция совместно с КГБ принимает ряд оперативно–профилактических мер по отношению к «наемникам, которые находятся в Украине».

– Возбуждены несколько уголовных дел. Пока самое значимое и резонансное — в отношении витебчанина Гончарова, воевавшего в «Азове». Суд воздал ему по заслугам. Также по нашим материалам КГБ возбудил уголовное дело в отношении белорусского гражданина, который принимал участие в боевых действиях на стороне ДНР–ЛНР.

Таким образом, по мнению Карпенкова, в стране созданы «заградительно-профилактические условия», которые позволяют не допустить проникновения боевиков.

В минских магазинах продают наборы фигурок «Вежливые люди»