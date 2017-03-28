Почему тебя могут не выпустить из страны

Неожиданности в путешествиях случаются, и все предусмотреть сложно. Но удостовериться хотя бы в том, что при выезде из Беларуси тебя не развернут обратно домой, точно не повредит.

Поэтому рассказываем, какие существуют причины для отказа в пересечении границы для беларусов и украинцев и как заранее узнать, не находишься ли ты в списке невыездных – это, кстати, совсем необязательно связано с политикой.

Проблемы с паспортом

Беларусь

Паспорт – это первый документ для выезда за рубеж, поэтому убедись, что с ним все в порядке: он не просрочен, не испорчен, не заляпан жирными и другими пятнами, не исписан автографами твоих любимых исполнителей, и, ясное дело, не является поддельным. В обратном случае есть риск остаться дома.

После смены фамилии важно обязательно сделать новый паспорт в течение месяца. Спустя этот короткий срок он просто станет недействительным: тебя не выпустят из страны несмотря на действующую визу в этом же паспорте или слезы о том, что это вообще-то свадебное путешествие. Обязательно позаботься о смене паспорта заранее, чтобы вместо тура по Европе не автостопить потом по Беларуси от границы до ближайшего населенного пункта.

Украина

Украинцам для выезда из страны нужно иметь при себе загранпаспорт (для поездок в Беларусь пока не требуют). К слову, он понадобится для въезда в ЕС даже после того, как Украине окончательно отменят визы в Шенгенскую зону.

Финансовые задолженности

Беларусь

К финансовым задолженностям относятся налоги, выплаты по кредитам, погашение коммунальных платежей, штрафы ГАИ. Если у тебя есть судебные постановления или другие документы о задолженностях, которые так и остались неоплаченными перед выездом – вряд ли тебе пропустят через границу. Но не волнуйся, если ты, к примеру, просто взял(а) кредит и исправно его выплачиваешь каждый месяц – все в порядке. Главное не доводить до судебных постановлений.

Еще одна причина из финансовой области – процессы, связанные с банкротством. Из Беларуси участников таких процессов не выпускают.

Что касается Декрета № 3 – пока все туманно. Сперва сообщалось, что из страны не смогут выехать все, кто получил извещение, но налог не уплатил. Сейчас действие Декрета приостановлено.

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