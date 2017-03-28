Саакашвили взялся вести «острое» ток-шоу на украинском ТВ

Экс-президент Грузии, который основал в Украине свою партию, решил попробовать в роли телеведущего.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

– Мы записали на телеканале ZIK первую программу «Другой Украины», и она вышла очень острой. Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал, – сообщил он.

Ранее Михаил Саакашвили занимал должность губернатора Одесской области, однако был вынужден подать в отставку из-за несогласия с политикой президента Украины Петра Порошенко. Сейчас он возглавляет оппозиционную партию «Движение новых сил» и добивается досрочных выборов в парламент страны, чтобы «полностью поменять политическую элиту в стране».

Напомним, что в конце прошлого года Саакашвили отказался от предложения Порошенко стать премьер-министром.