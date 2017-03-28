Помирятся ли главы Беларуси и России на фоне нарастающих народных протестов?

Все уже успели привыкнуть к затяжному белорусско-российскому конфликту, который начался еще осенью прошлого года с пресловутого долга за газ.

Позже разборки перешли на личный уровень (вспомним, уже ставшее хитом «Володя, не порти мне вечер» и другие неоднозначные высказывания белорусского руководителя в ходе «Большого разговора»).

Диалоги Саши и Володи

Однако в минувший уикенд и Александр Лукашенко, и Владимир Путин сработали необычайно синхронно – без колебаний и оглядки на реакцию Запада разогнав народный протест.

А уже во вторник последовали странные слова главы Беларуси о «блестящих отношениях» с российским коллегой.

Меняется ли что-то в отношениях двух политиков?

Иллюстрация – Вольная рэдакцыя‏

– Действительно, риторика поменялась, – объясняет ситуацию политолог Валерий Карбалевич. – Если вначале после возвращения из Сочи Лукашенко намекал, что за акциями протеста в Беларуси стоит Россия, то в последнее время его подход поменялся. Он говорит, что это западные спецслужбы и фонды помогают здесь что-то организовать – лагеря «боевиков», и так далее. Это действительно новый поворот.

По словам эксперта, об этом свидетельствует и предстоящий визит премьера Андрея Кобякова в Москву, который запланирован на 30 марта.

– Это говорит о том, что им, скорее всего, удастся договориться и разрешить нефтегазовый конфликт. Возможно, как раз эти уличные события в Беларуси и России помогут его разрешить, так как в такие моменты возникает солидарность диктаторов, – отмечает он.

В то же время политолог не исключает дальнейших попыток белорусских властей договориться с Западом, так как пока последние события ни к каким конкретным действиям со стороны США и Европы не привели.

Комментируя выразительную фразу Лукашенко о том, что они с Путиным будут «отстреливаться спиной к спине», Валерий Карбалевич шутит:

– От кого отстреливаться будут? Первое, что напрашивается – от народа… А формально от тех политических сил, которые угрожают их власти. И в Беларуси, и в России это люди, которые выходят на площадь.