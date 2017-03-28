Самолет убил девушек во время селфи

Две девушки из города Чинипас (Мексика) погибли, пытаясь сделать оригинальный фотоснимок около взлетно-посадочной полосы.

Об этом пишет Sinembardo.

Трагедия произошла 27 марта. Согласно предварительной информации, 18-летняя Ниция Мендоза и 17-летняя Кларисса Моркехо забрались на служебный грузовик и пытались сделать селфи на фоне взлетающего самолета. Однако лайнер задел девушек крылом, от полученных ранений они скончались.

По информации Diaro, подруги приехали на скачки, которые были организованы неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Из-за шума девушки не услышали звук снижающегося самолета, а пилоту не удалось избежать столкновения.

La Voz публикует селфи, на котором подруги якобы запечатлены в последние секунды жизни.

Из-за стремления сделать необычный селфи люди гибнут не впервые. Так, в 2015 году в столице России погибла школьница, которая фотографировалась на фоне комплекса «Москва-Сити» и сорвалась с высоты 10 м.